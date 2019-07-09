《傀儡花》6卡司曝光！「原住民女孩」温貞菱搭法比歐譜戀曲

記者林奕如／台北報導

導演曹瑞原繼《一把青》後，睽違3年半，推出公視旗艦歷史劇《傀儡花》（Lady the Butterfly），故事背景發生在1867年，温貞菱出演女一，飾演原住民女孩「蝶妹」，和當時美國駐廈門領事李仙得的愛情故事將貫穿全劇，法比歐將飾演男主角，今官方公布首波六位主要角色劇照。

▲《傀儡花》温貞菱挑大樑飾演女主角「蝶妹」。（圖／公視提供）

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劇情改編自陳耀昌醫師同名原著小說，美國商船「羅妹號」（Rover）在恆春半島南端外海發生船難，船員登岸求生，因誤闖原住民領地遭戫首，奉命前往調查，而後與排灣族十八社總頭目卓杞篤（Tou-ke-tok）簽署和平盟約「南岬之盟」。

温貞菱劇中她的背景是客家人與原住民混血，通曉多種語言，接觸到前來調查「羅妹號事件」的法裔美國領事「李仙得」，兩人因此發展出一段曖昧的愛情故事。「蝶妹」在戲中需要講排灣語、英語、客家話、閩南話，温貞菱表示已開始進行語言課程，「我的爺爺是新竹的客家人，家裡以海陸腔對話，母親是菲律賓混血（菲律賓、西班牙、福建），從小與家人們因為語言隔閡，總有一種對自己身份認同的不確定感，而這樣的感受運用在「蝶妹」身上產生了強烈的連結。」

▲法比歐挑大樑演出法裔美國駐廈門領事「李仙得」。（圖／公視提供）

法裔美國駐廈門領事「李仙得」一角由法籍藝人法比歐擔綱，這也是他首次挑大樑演出電視劇，法比歐表示，「這個故事非常特別也很有意義，在戲劇製作上具有極大挑戰，深入了解這個時代背景則是我最大的功課，為了更投入角色，已經買了描述這個角色背景的歷史書研讀。」

▲《傀儡花》周厚安飾演英國洋行代理人「必麒麟」。（圖／公視提供）

周厚安演出英國洋行代理人「必麒麟」，他演出歷史劇就像「旅遊」，去一個語言不同的地方，不知不覺去習慣、去喜歡上一個差異，這不只是給觀眾，也是給演員一個學習的機會。「這個角色來自英國東中部，口音混雜了北方的特徵與南方的影響，這樣的腔調相對獨特，當前海內外的影視作品中還沒有角色可以參考，對我來說是一大挑戰。」

引發「羅妹號事件」的龜仔甪部落首領「巴耶林」由九天民俗技藝團的余竺儒挑戰演出。已有8年藝術表演經驗的他，對於跨足到自己完全不熟悉的領域進行演出感到相當興奮，他最大的挑戰是必須「赤腳」拍完整部戲，「現在每天安排30到40分鐘赤腳出去跑柏油路或水泥地」，此外也正加強排灣語訓練。

▲《傀儡花》查馬克・法拉屋樂飾演大頭目「卓杞篤」。（圖／公視提供）

排灣族的查馬克・法拉屋樂及雷斌・金碌兒，分別飾演斯卡羅族群大股頭「卓杞篤」及二股頭「伊沙」，兩位演員都是由曹瑞原親自拜訪邀約演出。查馬克任教於屏東泰武國小，擔任「古謠傳唱隊」指導老師，他說：「導演的真誠打動了我」，在讀本過程中他也慢慢理解到，最大的挑戰與壓力是要與150年前的歷史與狀態對話，他期許透過這次的參與，建立不同的部落觀、文化觀與世界觀。

▲《傀儡花》雷斌・金碌兒飾演斯二頭目「伊沙」。（圖／公視提供）

飾演二股頭「伊沙」的雷斌，是一名傑出的原住民現代藝術工作者，回想起曹瑞原導演到部落家裡拜訪的那天，自己是尷尬地時而端坐、時而盤坐，聽著導演講述著這場故事歷史脈絡，心中還在狐疑怎麼會是自己時，曹導語重心長的一席話，讓他感受到使命與責任，終於定下接演的決心，「期許能與導演共同完成這部歷史大作」。