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狄鶯砲火全開！怨媒體害慘孫安佐「若在台灣什麼事也沒有」

記者林奕如／台北報導

狄鶯消失15個月，今一大早去士林官邸拍公益短片，中午舉行記者會，她滿腹委屈，面對媒體不吐不快，「你們扭曲他了，他從小想要保護人民，加入反恐小組，在美國講了一句玩笑話，造成誤會，滿心疼他。」由於台媒體報導引起美關注，她也怨事情愈講愈嚴重：「拜你們（媒體）所賜。」

▲▼狄鶯拍攝公益影片記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼狄鶯拍攝公益影片記者會。（圖／記者張一中攝）

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▲▼狄鶯拍攝公益影片記者會。（圖／記者張一中攝）

狄鶯赴美救子心急，到後期時十分煎熬，「但我對他很有信心，只因為小孩子不懂事說錯一句話，受到處罰，因為他沒有受害者，他也不是那種人，只是開個玩笑，真的是沒想到，今天如果在台灣什麼事也沒有。」

她也說，其實那邊講玩笑話，就被渲染成這樣，「講到這個，拜你們（媒體）所賜，愈講愈嚴重，講到最後真的是反恐小組，美國就害怕了，那時候唉，自己孩子說錯話，也不能說什麼，你們也不知道真正詳情是什麼，難怪有不同聲音出來，我不怪你們。」

▲狄鶯與孫安佐拍攝公益短片。（圖／記者林敬旻攝）

▲狄鶯拍攝公益影片和孫安佐合體。（圖／記者張一中攝）

赴美救子回台後，狄鶯感動一家三口感情更緊密，現在孫安佐回台當網紅，似乎有意轉往演藝圈發展，她則說，他長大了有自己想法，「只要健康平安就好，其他自由發展，希望高抬貴手，大家（媒體）不要再追殺他。」現在孫安佐學費跟零用錢都自己負擔，回台後沒有拿爸媽錢，她也露出欣慰表情：「他長大了。」

是否後悔送他去美國讀書，狄鶯馬上回應：「不後悔。」她說，栽培小孩，希望他成為國家棟樑，是父母的心，自豪兒子已經考上某大學的犯罪心理學系，國家失去棟樑，兒子太可惜了。而孫安佐現在想當兵，並且想要當蛙人，還要她結案那一天一定要來看，「我後來才知道要走天堂路，全身都是血，是要媽媽當場暈倒嗎。」

▲狄鶯與孫安佐拍攝公益短片後接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

狄鶯拍攝公益影片記者會。（圖／記者張一中攝）

外傳孫鵬狄鶯救子花費上億，狄鶯否認，媒體高估了金額，但不願透露具體數字，「錢再賺就有」。至於天母房子一度傳出要賣，是因為現金不夠，她再度否認，是因為變成觀光景點，加上坪數太大，不適合一家三口，乾脆租出去，「如果真的缺錢就賣了。」

狄鶯在多年好友伍宗德導演邀約，點頭拍攝公益短片，服務對象是育成社福基金會，該基金會成立25年，致力提供遲緩兒早期療育及唐氏症、自閉症、腦性麻痺併有智能障礙等心智障礙者照顧服務、身心障礙者職業重建及老憨兒養護服務。她10日的行程滿檔，早上在士林官邸拍攝戶外場景，揮汗推老憨兒輪椅不喊累，中午舉行記者會，下午和兒子孫安佐一起在南港養護中心合體，不過事先聲明，孫安佐僅供媒體拍照不受訪。

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狄鶯, 孫鵬, 孫安佐, An Tso Sun, 孫華, 狄玫

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