記者林奕如／台北報導

小S老公許雅鈞（Mike）被爆出「金援」黑澀會美眉Mika，美眉更扯出是元介曾轉帳給他，讓是元介躺著也中槍。是元介透過經紀人向《ETtoday星光雲》無奈表示，「農曆7月還沒到，為何會有人說鬼話。」

▲是元介無辜被扯入小S老公爆金援案。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

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根據《鏡週刊》報導，許雅鈞深夜愛心接送辣模外，黑澀會美眉Mika曾出席許雅鈞飯局，拿到1萬人民幣（約5萬新台幣）出席費。對此小S回應：「我老公就是喜歡招呼朋友，有朋友來台北都會熱情招待，而且一群人去吃飯本來就有男男女女，照片上那個女生Sherin我也認識，是他好友。至於什麼人民幣的事我不知道！」

▲小S和許雅鈞結婚13年。（圖／取自小S臉書）

由於黑澀會美眉Mika提到「是元介轉帳給我」，是元介無辜被扯入該事件。是元介經紀人表示，看到新聞大傻眼，他（是元介）根本想不起來（Mika）是誰，想了很久，才記得朋友聚會上認識這女生，但已經10多年前，中間根本沒有聯絡，也沒有交集，因此不能理解為何自己名字被提到。是元介跟小S老公是否有私交？經紀人回應，「沒有耶，比較可能跟小S姐認識，因為同是演藝人員。」