ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／狄鶯短髮燦笑復工了！揮汗推老憨兒輪椅大唱：我身騎白馬～

記者林奕如／台北報導

狄鶯燦笑復工，10日早上10點在士林官邸拍攝公益短片，她揮汗推70多歲老憨兒輪椅散步，從門口到生態園約500公尺距離不喊累，細心揮扇替老人家散熱，老憨兒年輕時是歌仔戲粉絲，她一時興起和老憨兒一起高聲大唱歌仔戲：「我身騎白馬走三關～」

▲狄鶯拍攝照護老憨兒的戶外活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲狄鶯拍攝照護老憨兒的戶外活動。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲狄鶯拍攝照護老憨兒的公益短片。（圖／記者林敬旻攝）

「我身騎白馬走三關、改換素衣回中原、 放下西涼無人管、一心只想王寶釧。」狄鶯唱歌仔戲中氣十足，寶刀未老，她身穿粉嫩衣服，陪老憨兒一起逛生態園，彎低身子和老人家聊天：「聽說妳很會畫畫，我兒子也很會畫畫，但是他畫的都是漫畫。」復工神采奕奕。

▲狄鶯拍攝照護老憨兒的戶外活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲狄鶯拍攝照護老憨兒的戶外活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲狄鶯拍攝照護老憨兒公益短片。（圖／記者林敬旻攝）

狄鶯因孫安佐在美入獄，急於飛美憔悴救子，她和孫鵬一路相伴，剪去長髮外，更曾拍到在家對天祈禱，展現為母則強的模樣，去年底孫安佐刑滿獲釋回台，她消失螢光幕許久，3月時曾在謝雷演唱會上台獻花，這次拍攝公益短片，宣告正式復出。

▲狄鶯拍攝照護老憨兒的戶外活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲狄鶯短髮燦笑復工。（圖／記者林敬旻攝）

狄鶯在多年好友伍宗德導演邀約，拍攝公益短片，服務對象是育成社福基金會，該基金會成立25年，致力提供遲緩兒早期療育及唐氏症、自閉症、腦性麻痺併有智能障礙等心智障礙者照顧服務、身心障礙者職業重建及老憨兒養護服務。狄鶯10日的行程滿檔，早上預計在士林官邸拍攝戶外場景，中午舉行記者會，下午和兒子孫安佐一起在南港養護中心合體，不過事先聲明，孫安佐僅供媒體拍照不受訪。

推薦閱讀

「夷陵老祖」霸氣上線！肖戰神還原《陳情令》大戰帥炸女心

「夷陵老祖」霸氣上線！肖戰神還原《陳情令》大戰帥炸女心

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

專訪／蔡瑞雪演女屍戲瀕死！　「被綁鉛塊沉水底」：崩潰到大哭

專訪／蔡瑞雪演女屍戲瀕死！　「被綁鉛塊沉水底」：崩潰到大哭

雷／一看李㼈就笑瘋了！搭兒子邱宇辰《一起幹大事》網狂推追劇

雷／一看李㼈就笑瘋了！搭兒子邱宇辰《一起幹大事》網狂推追劇

狄鶯救子15個月復出！10日合體孫安佐拍公益短片

狄鶯救子15個月復出！10日合體孫安佐拍公益短片

《傀儡花》6卡司曝光！「原住民女孩」温貞菱搭法比歐譜戀曲

《傀儡花》6卡司曝光！「原住民女孩」温貞菱搭法比歐譜戀曲

葉全真「神力女超人」素顏上街扛貨！南韓直播撞下巴當場噴血

葉全真「神力女超人」素顏上街扛貨！南韓直播撞下巴當場噴血

《與惡》思悅姐好辣！曾沛慈性感「超緊身皮洋裝」美胸藏不住

《與惡》思悅姐好辣！曾沛慈性感「超緊身皮洋裝」美胸藏不住

王建復合體「緋聞女友」蘇晏霈　南部見面會黏TT趴趴走

王建復合體「緋聞女友」蘇晏霈　南部見面會黏TT趴趴走

《不能是朋友》褚克桓霸氣套路深！劉以豪6大金句狂撩郭雪芙

《不能是朋友》褚克桓霸氣套路深！劉以豪6大金句狂撩郭雪芙

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛貨：我是事件砲灰

吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

狄鶯, 孫鵬, 孫安佐, An Tso Sun, 孫華, 狄玫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《六人行》斷開Netflix！華納串流平台「HBO MAX」掌握DC、哈利波特10大版權
  2. 情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺
  3. 喜多川病逝隔天「傑尼斯新社長出爐」　聯手瀧澤秀明再創JPOP傳奇
  4. 許雅鈞遭爆「人民幣愛心幫助」黑澀會美眉　小S護尪：老公喜歡招呼朋友
  5. 英文零分被關切　徐凱希《衝衝衝》ABC開掛破百萬觀看
  6. 鮪魚高衩泳裝露渾圓屁股蛋　張勛傑後方環住「差一手掌距離就碰到」笑開懷
  7. 熊熊爆戀情「ABC天菜男超硬背景」起底！　加拿大高學歷…舊愛是本土劇一姐
  8. 直擊／狄鶯短髮燦笑復工了！揮汗推老憨兒輪椅大唱：我身騎白馬～
  9. 余文樂現身台中谷關！　愛妻王棠云泳衣「胸前開深U」辣翻
  10. 吳宗憲超狂給2員工「千萬退休金」！　才21歲「1個月就領35萬獎金」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366