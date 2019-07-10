直擊／狄鶯短髮燦笑復工了！揮汗推老憨兒輪椅大唱：我身騎白馬～

記者林奕如／台北報導

狄鶯燦笑復工，10日早上10點在士林官邸拍攝公益短片，她揮汗推70多歲老憨兒輪椅散步，從門口到生態園約500公尺距離不喊累，細心揮扇替老人家散熱，老憨兒年輕時是歌仔戲粉絲，她一時興起和老憨兒一起高聲大唱歌仔戲：「我身騎白馬走三關～」

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▲狄鶯拍攝照護老憨兒的公益短片。（圖／記者林敬旻攝）

「我身騎白馬走三關、改換素衣回中原、 放下西涼無人管、一心只想王寶釧。」狄鶯唱歌仔戲中氣十足，寶刀未老，她身穿粉嫩衣服，陪老憨兒一起逛生態園，彎低身子和老人家聊天：「聽說妳很會畫畫，我兒子也很會畫畫，但是他畫的都是漫畫。」復工神采奕奕。

▲狄鶯拍攝照護老憨兒公益短片。（圖／記者林敬旻攝）

狄鶯因孫安佐在美入獄，急於飛美憔悴救子，她和孫鵬一路相伴，剪去長髮外，更曾拍到在家對天祈禱，展現為母則強的模樣，去年底孫安佐刑滿獲釋回台，她消失螢光幕許久，3月時曾在謝雷演唱會上台獻花，這次拍攝公益短片，宣告正式復出。

▲狄鶯短髮燦笑復工。（圖／記者林敬旻攝）

狄鶯在多年好友伍宗德導演邀約，拍攝公益短片，服務對象是育成社福基金會，該基金會成立25年，致力提供遲緩兒早期療育及唐氏症、自閉症、腦性麻痺併有智能障礙等心智障礙者照顧服務、身心障礙者職業重建及老憨兒養護服務。狄鶯10日的行程滿檔，早上預計在士林官邸拍攝戶外場景，中午舉行記者會，下午和兒子孫安佐一起在南港養護中心合體，不過事先聲明，孫安佐僅供媒體拍照不受訪。