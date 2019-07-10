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狄鶯淚崩難忘「孫鵬跪地背影」　曝救子內幕：他說一家人永不分開

記者林奕如／台北報導

狄鶯一早拍公益短片復工，中午在國聯飯店開記者會，她消失15個月，侃侃而談心情，一度哽咽表示，「看到電視上說我寵兒到生病的人，不知道該生氣好呢，我只覺得他們很可憐，沒有同理心，父母對孩子深深愛被說成這樣。」最後提到老公孫鵬，再也忍不住情緒落淚：「在美國最難忘是他跪下背影。」

▲▼狄鶯拍攝公益影片記者會。（圖／記者張一中攝）

▲狄鶯拍攝公益短片復工記者會。（圖／記者張一中攝）

對於兒子孫安佐在美國讀書時一句玩笑話，最後入獄被調查，狄鶯表示，真的沒想到事情會發生這樣，她重申：「我的孩子真的很善良，只想當反恐小組，是有正義感的人，我對他很有信心，小孩子不懂事說錯話，他不是那種人。」她也說，兒子孫安佐返台後長大了，現在當網紅拼經濟，學費和零用錢都自己支付，沒有開口跟父母要過。

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▲▼狄鶯拍攝公益影片記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼狄鶯記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼狄鶯拍攝公益影片記者會。（圖／記者張一中攝）

狄鶯憔悴赴美救子，她難忘回憶就是「老公背影」，「他的頭髮都白了，他真的很愛家庭，很愛孩子，我是虔誠佛教徒，但發生事情時，什麼都拜，所有的神都拜，他每天早起就在後院跪下拜天，我們看到飛機飛過，他也跟我說：『老婆加油沒問題，我們一定可以坐這邊飛機回家』。」

▲狄鶯落淚。（圖／記者林奕如攝）

▲狄鶯提到孫鵬忍不住落淚。（圖／記者林奕如攝）

狄鶯說到此忍不住落淚，她說：「老公說如果飛機沒有位置，第一個就讓兒子上飛機，最後一個位置才是我，我覺得人生夠了，為兒子驕傲，他真的不是壞孩子，真的很有善良正義感，老公對外形象是花心大蘿蔔，不是很在乎，可是這件事讓我知道他這麼成熟愛家。」探監時，孫鵬也鼓勵孫安佐：「一家人永遠都不會離開。」狄鶯、孫安佐都感動到崩潰大哭。

狄鶯在多年好友伍宗德導演邀約，拍攝公益短片，服務對象是育成社福基金會，該基金會成立25年，致力提供遲緩兒早期療育及唐氏症、自閉症、腦性麻痺併有智能障礙等心智障礙者照顧服務、身心障礙者職業重建及老憨兒養護服務。狄鶯10日的行程滿檔，早上預計在士林官邸拍攝戶外場景，中午舉行記者會，下午和兒子孫安佐一起在南港養護中心合體，不過事先聲明，孫安佐僅供媒體拍照不受訪。

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狄鶯, 孫鵬, 孫安佐, An Tso Sun, 孫華, 狄玫

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