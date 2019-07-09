交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

記者林奕如／台北報導

劉以豪在《我們不能是朋友》飾演霸氣褚克桓，身旁有交往10年女友高子媛（夏若妍 飾），但早就沒有感情，卻因為女友去世媽媽的遺言，以及道德責任，拖著不敢提分手，遇到了讓自己動心的周惟惟（郭雪芙 飾），才終於有勇氣斷關係，吐出「不愛了」變心原因，這段劇情有洋蔥，讓不少人心疼。

▲劉以豪《不能是朋友》說出「不愛了」理由 。（圖／翻攝愛奇藝）

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劉以豪狂撩無極限，背著另一半在廚房偷情郭雪芙，兩人情不自禁熱吻，18禁的劇情，讓粉絲看了臉紅心跳，雖然角色是壞男人定位，但人氣反而更旺，他自己就說：「每次都演到心臟很痛，其實不能理解這角色受歡迎原因，覺得有些台詞太肉麻了。」

▲劉以豪《不能是朋友》分手10年女友。（圖／翻攝愛奇藝）

最新劇情中，劉以豪看到動心女孩郭雪芙在他面前答應男友求婚，他再也藏不住情緒，鼓起勇氣跟交往10年的女友提分手，但是女友情緒崩潰，甚至表示：「這是你單方面提分手，我沒有答應。」

面對女友苦苦哀求復合，劉以豪受不了，終於攤牌說出心裡話：「從你沒有跟我商量，就把孩子拿掉那一刻，我就不愛你，我再也無法碰妳，難道你沒有發現，從那一刻，我就沒有辦法愛妳。」他變心原因一說出口，讓不少人心疼，看似他是拋棄女友的渣男，其實心中藏有傷痛。

▲劉以豪溫柔安慰動心對象郭雪芙 。（圖／翻攝愛奇藝）

該劇挑戰道德尺度，但不少人對雙劈的男女主角罵不起來，甚至有網友分析，「他們終於正視自己內心感情了」，男主角因為責任無法跟女友說分手，其實走就不愛了，女主角一直照著男友的規劃走，但其實內心一直有猶豫，這不是她想要的，難怪會被男主角步步攻陷。