東方炻為何追不到花不棄？林柏宏「苦笑回答」讓粉好心疼

記者林奕如／台北報導

林依晨在《小女花不棄》飾演乞丐花不棄，面對可愛又霸道的東方炻（林柏宏 飾）熱烈追求，依舊不為所動，只愛蓮衣客（張彬彬 飾），林柏宏癡情形象深植人心。被問及覺得為什麼東方炻追不到花不棄，林柏宏笑回：「愛情裡面本來就沒有為什麼，這個問題我也一直很想問我自己。」

▲林柏宏在《小女花不棄》飾演霸氣東方炻。（圖／中天提供）

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林柏宏認為天時地利人和都很重要，如果花不棄在遇見陳煜前，就先遇見東方炻，也許會對這麼深情又投入的東方炻感到心動，「感情的世界本來就很難說的。」他印象最可愛的一個劇情橋段，是花不棄和東方炻兩人被困在沙漠中，因為迷路只能相依為命，不停的鬥嘴、捉弄對方，但又不能沒有彼此，林柏宏說：「我覺得那可能是東方炻這輩子最開心的回憶吧！」

▲林依晨劇中只愛蓮衣客（張彬彬 飾）。（圖／中天提供）

以《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角獎的林柏宏，近幾年重心轉移到電影作品上，他表示各種類型的片子都會想參與，也想嘗試演出有心理疾病的角色、殺人犯或是超級英雄。

該劇主要講述「聖女」花不棄（林依晨 飾）是唯一能打開碧羅天寶藏的關鍵人物，為多方勢力所覬覦，同時周旋在陳煜（張彬彬 飾）和東方炻（林柏宏 飾）之間的武俠愛情劇故事。劇情緊湊曲折，除了癡情單戀、苦情虐戀，更有粉紅泡泡的甜蜜相戀，將在中天、中視上檔。