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雷／《蜘蛛人：離家日》刪減情節與設定！「狄米崔」真實身分驚呆

記者林映妤／綜合報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：離家日》在全球衝出超高票房，劇情、片尾畫面引起廣大粉絲討論，其實有影迷注意到，電影上映前釋出的預告和上映後的正片有些出入，某些劇情與人物設定都被漫威刪減掉了，其中神盾局長尼克福瑞的手下「狄米崔」真實身分也引起揣測！

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▼《蜘蛛人：離家日》正片完全消失的餐廳打鬥戲。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

▲▼《蜘蛛人：離家日》預告解析。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

▲▼《蜘蛛人：離家日》預告解析。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

▲▼《蜘蛛人：離家日》預告解析。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

為了讓電影更順利進行到重點，《蜘蛛人：離家日》其實刪減了不少劇情與設定。先前預告中這位「社區型英雄」幫助警方打擊犯罪，除了展現他已經相當適應新的蜘蛛戰服，同時也宣告小蜘蛛想暫時放下超級英雄身份，與同學好好遊歐洲。

不過這段畫面卻沒有出現在正片中，刪減的原因很可能是希望電影能快一點進入出國旅行的橋段，然而這段有個小亮點是，蜘蛛人打擊的黑幫份子出現了類似豹皮或虎皮的裝飾，而這可能暗示了這個黑幫是隸屬於《蜘蛛人》反派角色之一－獵人克萊文旗下。

▲▼《蜘蛛人：離家日》刪減畫面與設定。（圖／索尼提供／翻攝自網路）

▲▼《蜘蛛人：離家日》狄米崔的真實身分？（圖／索尼提供）

▲▼《蜘蛛人：離家日》刪減畫面與設定。（圖／索尼提供／翻攝自網路）

另外，尼克福瑞派出手下狄米崔擔任學生們的司機，以便控制小蜘蛛的行動，但其實在《蜘蛛人》漫畫中，狄米崔是位易容大師變色龍，也是漫畫中蜘蛛人面對的第一個超級惡棍。會在電影中加入這個角色，極有可能是希望讓他幫助神秘法師一起誣陷蜘蛛人，所以當彼得帕克戴上「伊蒂絲」（E.D.I.T.H.）系統時，掃描了全車人的手機訊息，掃到狄米崔時卻完全沒有資訊。而狄米崔在漫畫中正是獵人克萊文同父異母的弟弟。

▲▼《蜘蛛人：離家日》刪減畫面與設定。（圖／索尼提供／翻攝自網路）

▲狄米崔在漫畫中是變色龍，曾經使用易容術栽贓蜘蛛人。（圖／翻攝自網路）

（順帶一提，眼尖的影迷會發現飾演狄米崔的努曼阿卡爾Numan Acar，就是《阿拉丁》真人版的宮廷衛隊指揮官哈金。）

▲▼《蜘蛛人：離家日》刪減畫面與設定。（圖／索尼提供／翻攝自網路）

▲▼彼得帕克掃描全車人的手機，就是沒看到狄米崔的資訊。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）

▲▼《蜘蛛人：離家日》刪減畫面與設定。（圖／索尼提供／翻攝自網路）

刪除的設定還有，梅嬸在《復仇者聯盟：無限之戰》中原本是「沒有被彈指消失」的，但到了《蜘蛛人：離家日》又成為「被彈指消失」的一員。雖然並非重要橋段，但電影可能是不想花篇幅描述梅嬸失去彼得5年的心境，乾脆在《蜘蛛人：離家日》讓她一起回歸，還成為人道主義救濟者，呼應了漫畫中她成為救助者協會志工的身份。

▲▼《蜘蛛人：離家日》刪減畫面與設定。（圖／索尼提供／翻攝自網路）

▲梅嬸設定變更，應該是不想花篇幅在她的情緒轉折上。（圖／索尼提供）

反派角色部分，電影籌備期間一直傳出首集的「禿鷹」、「蠍子」要回歸續集，鋪陳蜘蛛人最棘手的惡棍「邪惡六人組」，但在《蜘蛛人：離家日》中完全沒見到他們的影子。電影似乎只想把重心放在神秘法師身上，為了不失焦，乾脆將此計畫延後，影迷要多些時日才能看到「邪惡六人組」集合了。

還有個有趣的小故事是湯姆霍蘭德受訪時，自爆片中身為《星際大戰》魯宅的彼得帕克，為了送MJ黑色大理花墜子，忍痛把所有《星戰》公仔全賣掉，只留下最後一個－「LOBOT」。

「LOBOT」出現在《星際大戰五部曲：帝國大反擊》，雖然不是個主要又顯眼的角色，但或許是因為他半人半機器的設定，令彼得帕克想起了胸前裝著反應爐，同樣有著半人半機器意味的導師東尼史塔克；也或許是「LOBOT」這樣一個非主角的英雄，與自己「社區型英雄」的形象有些共鳴，因此對他特別喜愛。但以上劇情完全沒出現在預告以及正片，因不影響故事發展就被砍掉了。

▲▼《蜘蛛人：離家日》刪減畫面與設定。（圖／索尼提供／翻攝自網路）

▲彼得帕克鍾情於「LOBOT」但正片砍光。（圖／翻攝自網路）

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德

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