兩座101都難不倒！霍諾德揭「酋長岩」秘辛　妻認：不完全理解但支持

記者許逸群／綜合報導

「一旦失足，後果不堪設想。」剛在台北 101 完成無繩攀登的「攀岩之神」艾力克斯霍諾德，徒手攻頂花費約1小時半，展現驚人體能。然而，真正讓他改寫人類極限的里程碑，是Disney+國家地理紀錄片《赤手登峰》中的壯舉。這部榮獲奧斯卡最佳紀錄長片的作品，記錄他如何以無保護措施攀登優勝美地酋長岩。

▲▼紀錄片《赤手登峰》艾力克斯霍諾德攀登酋長岩。（圖／Disney+提供）

酋長岩的高度約有兩座台北101，是一項對身心極致考驗的挑戰。艾力克斯在 2017年6月3日費時3小時56分驚險完成，震驚全球。《赤手登峰》捕捉了這個被《紐約時報》譽為「人類歷史上最偉大的體能壯舉之一」的瞬間。這位傳奇攀岩家回憶，攻頂後他感到前所未有的滿足，「這是我有生以來最滿足的時刻！」甚至當天下午就精力充沛地準備投入下一階段訓練。

▲▼紀錄片《赤手登峰》艾力克斯霍諾德攀登酋長岩。（圖／Disney+提供）

要達到如此境界，背後心法極度嚴謹。艾力克斯在片中直白剖析：「我反覆練到那些動作不再可怕，真正攀爬的時候我完全知道該怎麼做，像開啟自動駕駛模式一樣。」他透露，為了在攀登酋長岩時零失誤，事實上他配戴繩索練習了至少50次。每次練習都精準紀錄自己的步伐、要抓握的落點，直到所有細節都烙印在腦海中，達到完美。

除了驚人的體能與心智，來自愛人的支持也是艾力克斯成功的關鍵。當時還是女友的桑妮（Sanni）也在訪談中真情告白，即使她不完全理解艾力克斯為何如此堅持，但深知「他沒去做一定會終生遺憾」。兩人當時長期居住於廂型車，以便提高攀岩訓練的機動性與踩點的便利度。

桑妮即使不完全理解卻選擇全力支持愛人的夢想，見證艾力克斯寫下歷史。一路走來，兩人的感情始終真摯，如今艾力克斯在台北 101 頂端擁吻桑妮的畫面，也讓粉絲們大讚這段在極限挑戰中誕生的愛情故事，如同紀錄片一樣動人。