「鄉民老婆」吳卓源被偷拍嚇到！　認了戀人未滿：交新朋友

記者吳睿慈／台北報導

日本新生代歌手RIRI、KEIJU首度到訪台灣，兩人與吳卓源（Julia）跨國合作新曲《Summertime》，3人於9日首度在台聚首，現場帶來中、日版本的歌曲，歡快的節奏、曲風，瞬間炒熱氣氛。他們作日到訪寧夏夜市，吳卓源笑喊：「實在太熱了，初次見面時，我額頭還有汗。」雖然狼狽，但吃了不少美食。

▲RIRI、KEIJU、吳卓源3人即將9月在台開唱。（圖／Sony提供）



RIRI、KEIJU此趟首度訪台，吳卓源盡地主之誼，昨晚到訪寧夏夜市吃美食，RIRI大啖鳥蛋，豎起大拇指稱讚：「好吃！」不過，近來天氣炎熱，她卻穿著小洋裝逛街，吳卓源回想起當晚：「兩個人都是冒著汗。」就連KEIJU都喊著：「真的很熱。」

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▲「鄉民老婆」吳卓源被偷拍與鬍鬚男私會，承認戀人未滿。（圖／Sony提供）



吳卓源近來人氣上升快速，成為PTT「鄉民老婆」，但她近日被拍到與一名鬍鬚男私會松山區，9日出席記者會，她靦腆笑喊：「謝謝大家的關心。」她坦承與男方還在暸解的階段，「我最近認識了一些新朋友。」經紀人事後透露「她今天看到報導，驚嚇大於驚訝，目前是友達以上，戀人未滿。」公司沒有禁愛令，不會干涉藝人交友。

RIRI、KEIJU、吳卓源9月7日即將在The Wall演出，RIRI興奮喊著：「當知道要在台灣開演唱會時，我也很期待，希望大家9月一起來享受舞台。」