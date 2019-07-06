「拍不到藝人！」記者機場動手拉經紀人　太妍目睹錯愕回頭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星太妍身材嬌小、瘦弱，每每現身機場時，必有工作人員及保鑣守在身旁，怎料，她5日為了去香港參加拼盤演唱會，攝影大哥竟與她的經紀人起衝突，對方把經紀人大力向後拉，機場的吵架插曲在粉絲圈引起討論，認為該名攝影太過分、不應該動手拉人，險些波及藝人。

▲▼太妍5日現身仁川機場，大批記者搶拍。（圖／CFP）

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太妍5日頂著一頭粉紅髮色現身仁川機場，大批攝影記者搶拍，其中一名短髮的經紀人護在她身旁，卻疑似擋到攝影記者的鏡頭，導致記者拍不到太妍，就在藝人要進入出境匣門時，該名記者突然動手拉住經紀人，雙方起衝突。

▲攝影記者與經紀人爆發衝突。（圖／翻攝sheepyang325推特）



▲太妍目睹錯愕回頭。（圖／CFP）

由於攝影記者緊緊拉住經紀人不放，太妍發現她是隻身進入出境匣門時，還錯愕地回頭望向經紀人，發現雙方口頭爭執僵持不下，直到另一名男生保鑣站出來維護經紀人，衝突才落幕，全程被其他粉絲錄下來。

事實上，機場搶拍藝人爆發衝突事件不只一、兩起，除了瘋狂粉絲不理性的貼近外，攝影也容易與保鑣或工作人員起衝突，理性網友也呼籲大家記得保持距離，不要波及藝人造成傷害。