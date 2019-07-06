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T.O.P正式退伍！滿頭大汗「堅持與粉絲一個個握手」　全場爆哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員T.O.P於2017年2月入伍，期間卻爆出吸大麻負面新聞，形象一落千丈。他年初被分配到首爾龍山工藝館，以「社會服務要員」身分完成剩下的兵役，6日晚間7點（台灣時間6點）終於正式退伍，大批粉絲守在門外等候，他穿著正式的西裝現身，並向在場的歌迷一一握手致謝，誠意滿滿，令全場爆出尖叫聲。

▲▼T.O.P正式退伍！滿頭大汗「堅持與粉絲一個個握手」　全場爆哭（圖／翻攝自IG）

▲T.O.P正式退伍，滿頭大汗堅持與粉絲一個個握手。（圖／翻攝自IG）

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T.O.P於6日晚間7點（台灣時間6點）正式服完兵役，他上班時雖是5秒快閃現場，但下班時迎來截然不同的正式問候，穿著正式的西裝登場，現身在粉絲面前，恭敬地90度鞠躬向歌迷致意，從右方到左方環繞一圈，雖然已經握到滿頭大汗，依舊貼心照顧到每位歌迷。

▲▼T.O.P正式退伍！滿頭大汗「堅持與粉絲一個個握手」　全場爆哭（圖／翻攝自IG）

▲▼T.O.P與粉絲一ㄧ握手。（圖／翻攝自IG）

▲▼T.O.P與粉絲一ㄧ握手。（圖／翻攝自IG）

事實上，T.O.P出道以來，曾透露不喜歡與別人肢體接觸，6日卻突然與前來接他下班的每位粉絲握手，不少歌迷激動到當場噴淚，現場充滿「OMG」的驚呼聲。

▲T.O.P退伍。（圖／CFP）

▲T.O.P退伍了。（圖／CFP）

兵役告一段落，官方暫未公布T.O.P下一步動態，另外，成員G-Dragon、太陽及大聲分別於去年2月及3月入伍，他們也預計在今年10月及11月退伍，粉絲紛紛期待BIGBANG是否會在2019年底前回歸。

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