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全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了　「生前最後身影」逼哭眾人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星全美善6月底在飯店輕生，享年48歲。她生前作品無數，前不久還為了電影《國之語言》宣傳接受專訪，節目《演藝家中介》5日曝光她生前最後的採訪，臉上展露慈祥的笑容，談起劇中戴著沉重的髮飾，她透露「大概戴了10個小時」，足足4公斤的重量壓在頭上，但她非常敬業，語帶輕鬆地帶過話題，這段影片公開後，令人鼻酸。

▲▼全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了⋯　「最後身影曝光」逼哭眾人。（圖／翻攝自KBS）

▲▼全美善在電影裡飾演昭憲王后，幾乎都戴著沉重頭飾。（圖／翻攝自KBS）

▲▼全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了⋯　「最後身影曝光」逼哭眾人。（圖／翻攝自KBS）

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全美善6月25日當天，為了宣傳電影《國之語言》，接受節目《演藝家中介》採訪，一進到現場她便親切地鞠躬與周遭工作人員問好，她在電影裡飾演昭憲王后，必須戴沉重的傳統頭飾，平均每次配戴都高達10小時左右，她分享每次要戴上頭飾前都會按摩脖子，摘下後再按摩一次，親切地說明自己的角色。

▲▼全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了⋯　「最後身影曝光」逼哭眾人。（圖／翻攝自KBS）

▲▼全美善輕生前4天的採訪畫面公開，臉上滿滿慈祥笑容。（圖／翻攝自KBS）

▲▼全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了⋯　「最後身影曝光」逼哭眾人。（圖／翻攝自KBS）

當天採訪結束時，全美善主動向工作人員致意「辛苦了」，臉上露出慈祥的笑容，完全看不出來憂鬱的徵兆，卻成了輕生前4天最後在螢幕前的身影。節目訪問到與她合作過電視劇的製作人，對方稱讚她性格開朗，是個非常溫暖的人，當時曾有一場拉扯項鍊的戲份，由於他是新人，沒有精準拍到細節，拍到她脖子都出現勒痕了，全美善仍貼心表示「沒關係」，令他牢記在心。

全美善生前在演藝圈擁有好人緣，而她原預計拍攝新劇《綠豆傳》，卻突然傳出輕生消息，震撼全演藝圈，而目前劇組拍攝計畫暫時中斷，韓媒5日報導，劇組積極邀請她的角色由尹宥善頂替，相信不久後將恢復拍攝行程。

▲▼全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了⋯　「最後身影曝光」逼哭眾人。（圖／翻攝自KBS）

▲▼全美善當天採訪完，親切與工作人員致謝「辛苦了」，最後身影令人鼻酸。（圖／翻攝自KBS）

▲▼全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了⋯　「最後身影曝光」逼哭眾人。（圖／翻攝自KBS）

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