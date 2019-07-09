張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《ＷＷＷ：請輸入檢索詞》由林秀晶、張基龍主演，戲劇對職場、愛情的細膩刻劃引發熱烈討論，撩妹台詞坦率又直接，牢牢抓住許多女粉的心。對於劇中肉麻的告白，張基龍露出害羞本性，靦腆回應：「覺得有點尷尬。」他為此抓著林秀晶做了不少練習，而兩人的互動與散發出甜蜜氛圍，果真迷倒一堆姐姐妹妹。

▲張基龍用「嘴」追愛羞喊尷尬。（圖／愛奇藝台灣站提供）



蔚山出身的張基龍對於太直白的台詞沒輒，他習慣以「行動」表達心意，劇中角色「朴模建」卻是常用「言語」進攻女心，令他適應不良，「台詞真的很好，但從我嘴巴說出來，因為沒做過，所以覺得有點尷尬。」林秀晶笑著認同「台詞寫得太好了」，兩人為此常練習台詞，希望完美展現出台詞的意境。

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▲▼張基龍、林秀晶在劇中默契十足。（圖／愛奇藝台灣站提供）



林秀晶談起角色與自己的相似度，她認證「『裴朵美』是出道以來最貼近自己現實狀態的一次」，首次合作張基龍，她第一印象是「啊！這就是朴模建啊」，更稱讚男方是「撕開漫畫走出來的男子」，不僅帥氣還很有趣。她過去曾與家人來台旅遊，除了對台灣溫泉印象深刻，本身是素食主義者的她，非常喜歡台灣有很多素食餐廳可以選擇，張基龍隨即附和：「台灣跟姐姐蠻適合的耶。」《WWW：請輸入檢索詞》每週四、五在愛奇藝上架播岀。