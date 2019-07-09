ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《ＷＷＷ：請輸入檢索詞》由林秀晶、張基龍主演，戲劇對職場、愛情的細膩刻劃引發熱烈討論，撩妹台詞坦率又直接，牢牢抓住許多女粉的心。對於劇中肉麻的告白，張基龍露出害羞本性，靦腆回應：「覺得有點尷尬。」他為此抓著林秀晶做了不少練習，而兩人的互動與散發出甜蜜氛圍，果真迷倒一堆姐姐妹妹。

▲▼張基龍用「嘴」追愛羞喊尷尬。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲張基龍用「嘴」追愛羞喊尷尬。（圖／愛奇藝台灣站提供）

蔚山出身的張基龍對於太直白的台詞沒輒，他習慣以「行動」表達心意，劇中角色「朴模建」卻是常用「言語」進攻女心，令他適應不良，「台詞真的很好，但從我嘴巴說出來，因為沒做過，所以覺得有點尷尬。」林秀晶笑著認同「台詞寫得太好了」，兩人為此常練習台詞，希望完美展現出台詞的意境。

請繼續往下閱讀...

▲▼張基龍、林秀晶（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼張基龍、林秀晶在劇中默契十足。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼張基龍、林秀晶（圖／愛奇藝台灣站提供）

林秀晶談起角色與自己的相似度，她認證「『裴朵美』是出道以來最貼近自己現實狀態的一次」，首次合作張基龍，她第一印象是「啊！這就是朴模建啊」，更稱讚男方是「撕開漫畫走出來的男子」，不僅帥氣還很有趣。她過去曾與家人來台旅遊，除了對台灣溫泉印象深刻，本身是素食主義者的她，非常喜歡台灣有很多素食餐廳可以選擇，張基龍隨即附和：「台灣跟姐姐蠻適合的耶。」《WWW：請輸入檢索詞》每週四、五在愛奇藝上架播岀。

子瑜台灣老家「內部裝潢曝光」！　看她熱舞...家人反應令粉笑翻

推薦閱讀

蒼井優、宮澤理惠閃婚！　名導變月下老人：台灣女演員可以找我

蒼井優、宮澤理惠閃婚！　名導變月下老人：台灣女演員可以找我

全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了　「生前最後身影」逼哭眾人

全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了　「生前最後身影」逼哭眾人

柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～

柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～

記者伸手想擊掌！　防彈V「禮貌應對」乖乖照做⋯後方攝影笑了

記者伸手想擊掌！　防彈V「禮貌應對」乖乖照做⋯後方攝影笑了

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

T.O.P正式退伍！滿頭大汗「堅持與粉絲一個個握手」　全場爆哭

T.O.P正式退伍！滿頭大汗「堅持與粉絲一個個握手」　全場爆哭

「拍不到藝人！」記者機場動手拉經紀人　太妍目睹錯愕回頭

「拍不到藝人！」記者機場動手拉經紀人　太妍目睹錯愕回頭

圭賢演《姜食堂2》連姊姊都騙　「家人群組曝光」：我很為難！

圭賢演《姜食堂2》連姊姊都騙　「家人群組曝光」：我很為難！

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

宋慧喬臉色黯淡上工⋯聽到女粉扯嗓大喊「韓文7個字」　她被逗笑了

宋慧喬臉色黯淡上工⋯聽到女粉扯嗓大喊「韓文7個字」　她被逗笑了

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

ＷＷＷ：請輸入檢索詞, 林秀晶, 張基龍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 罷工空姐暗算「要在機艙門動手腳」給好看！　跳船組員嚇壞：這會殺死人
  2. 泫雅槓酸民「再PO真實素顏」　嘴唇腫2倍⋯韓網傻眼：更明顯了
  3. 嘎嘎曝戀情進度！　認「婚前性行為」心態：別出人命就好
  4. 「鄉民老婆」吳卓源被偷拍嚇到！　認了戀人未滿：交新朋友
  5. 劉以豪「南韓男神地位」是從這開始！「拍台北」廣徵神話寓言、愛情故事
  6. 韓瑜穿激短熱褲「鳥仔腳乍現」！　網美級全身照PO網被推爆
  7. 陳綺貞分手16年男友「情不斷」　第一個共同結晶曝光！
  8. 吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了
  9. 張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習
  10. 吳宗憲再嗆館長：等我反撲你會受不了！　公開戰網友「智X喔」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366