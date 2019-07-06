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柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～

記者吳睿慈／台北報導

日本「前寶塚最強男役」柚希禮音影、視、歌三棲，2015年退出寶塚歌劇團，專心發展個人演出，4日首度單人音樂劇「LEMONADE」來到台灣開演，一人分飾三角，完美結合「演」、「歌」、「舞」，搭配巨型實境投影帶領觀眾進入她獨特魅力的絕對領域。

▲▼柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～（圖／雅慕斯娛樂提供）▲▼柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲柚希禮音一人飾三角演出音樂劇。（圖／雅慕斯娛樂提供）

柚希禮音主演的「LEMONADE」已在東京演出超過20場，由於她非常想念台灣種種，決定帶著單人音樂劇再度造訪，以一人之力填滿舞台，無論復古還是現代、橫跨百年的舞蹈都是力與美的結合，感情豐沛的歌聲更唱入每位觀眾的心坎裡，超過100分鐘的演出毫無冷場。

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▲▼柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲▼柚希禮音展現力與美的舞台。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲▼柚希禮音挑戰極限一人飾三角　台語暖心致意：抖蝦～（圖／雅慕斯娛樂提供）

謝幕時，柚希禮音多次用台語說出「抖蝦（多謝）」以及「我愛你」、「很開心」等中文，親口表達對台灣粉絲的感謝與支持，演出結束後，她也與全場觀眾一一擊掌，令歌迷獲得滿滿的元氣離開。

此次演出，柚希禮音率先在4日抵台，5日一整天都在會場彩排，一直到晚上10點才離開，今早則是10點半前後再到會場，每個細節都是確三確認，相當重視每一場的演出。她結束6日的兩場演出後，7日還有2場音樂劇於台北三創CLAPPER STUDIO舉辦，票價為新台幣3000元，現場還可購票。

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