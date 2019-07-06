宋慧喬臉色黯淡上工⋯聽到女粉扯嗓大喊「韓文7個字」　她被逗笑了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋慧喬爆出離婚後，事隔10天以來，首度在6日現身大陸三亞國際免稅城，現場塞滿粉絲一睹巨星風采。她雖不時面帶笑容，但眼妝遮不住厚重的眼袋，令在場民眾心疼，有人為了幫她加油打氣，用韓文嘶聲大喊「漂亮，很漂亮」，成功逗笑她，終於展露開心笑容，也讓粉絲鬆了一口氣，影片在微博上瘋傳。

▲宋慧喬離婚後首度現身。（圖／翻攝自微博）



宋慧喬6日現身大陸三亞國際免稅城，場上只回答品牌相關的問題，她提起精神向粉絲道謝：「「真的很謝謝大家，今天有這麼多人來到現場應援，以後我會繼續努力，帶來更好的面貌報答大家，謝謝。」官方直播僅進行短短10分鐘結束。

請繼續往下閱讀...

▲▼宋慧喬認真地在拍照，女粉扯嗓大喊韓文，她成功被逗笑了。（圖／翻攝自微博）

結束記者會後，宋慧喬隨後進到品牌店面裡，拿起產品讓在場攝影捕捉畫面，此時，一名女生粉絲大聲用韓文喊著「漂亮，很漂亮，讚（예뻐，너무예뻐，짱）」，宋慧喬清楚聽到女粉的7字韓文告白，終於展露燦爛笑容，該名女生粉絲為了逗她開心，又再度大喊「我愛你～～看看這」，宋慧喬再次笑出來，特地望向觀眾區打招呼。

▲▼宋慧喬被逗笑第二次，特地望向觀眾區打招呼。（圖／翻攝自微博）

這段影片在微博引起討論，標題打著「小妹妹太給力，成功逗笑喬妹」，終於看見宋慧喬綻放笑容，大批網友稱讚該名粉絲做得好，成為當天記者會幕後的小插曲。

宋慧喬成功被逗笑影片請點我