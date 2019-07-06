快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋慧喬離婚後，6日首度現身在大陸出席活動，她將頭髮接長穿著純白色洋裝亮相，面對在場大批粉絲等候，她在接受訪問時，親切開口表示「真的很謝謝大家」，看起來瘦了一圈、頂著厚重眼袋，但她仍不時露出笑容，離婚風波後首度亮相，敬業開工。

▲▼ 宋慧喬離婚後終於現身，頂眼袋暴瘦開工。（圖／翻攝自微博）



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宋慧喬爆出離婚風波後，神隱數日，終於在6日出席大陸品牌代言活動現身三亞國際免稅城，她出場時面帶笑容，但眼妝遮不住厚重的眼袋，看起來仍有幾分憔悴，首度造訪三亞，她開口問候：「大家好我是宋慧喬，第一次來到三亞，很高興來到這裡與粉絲見面。」被問到現場有很多粉絲等候，她開口致謝：「真的很謝謝大家，今天有這麼多人來到現場應援，以後我會繼續努力，帶來更好的面貌報答大家，謝謝。」

▲宋慧喬敬業地帶著笑容上工。（圖／翻攝自微博）



宋慧喬敬業地分享養膚秘訣，但只有回答關於品牌的問題，主持人也非常配合、沒有問到敏感話題，再向粉絲打招呼問候，並與品牌高層合照，官方直播便匆匆結束，記者會僅短短進行15分鐘左右。

▲宋仲基、宋慧喬目前已申請離婚。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）



宋仲基、宋慧喬2017年舉辦世紀大婚禮，怎料兩人的婚姻僅維持1年8個月，男方主動在26日提出「離婚調解」，向法院申請離婚，爆出風波10天以來，宋慧喬首度在大陸出席活動，身形暴瘦了一圈，手臂、臉頰都非常消瘦，令粉絲看得心疼不已。

另外，宋仲基的爸爸神隱多日，他也在5日曝光近況，向親友傳簡訊致歉「突然宣布了（兒子離婚）不好的消息真的很抱歉，全都是我和仲基不好，我們會誠信地替這件事情劃上句點，還請大家鞭策和關心，希望大家都過得健健康康、快快樂樂的。」

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