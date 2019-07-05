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泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「性感小野馬」泫雅，近年來卻不斷陷入整形疑雲，她雖曾親上火線澄清「沒有整形」，怎料，她5日現身機場嘴唇卻被發現腫了2倍，疑似動了豐唇微整型，她的名字在韓網熱搜跑了一整天，個性直率的她，晚間出面在IG發文強調只是化妝方式不同，否認整形，然而她的貼文一出，又再度掀起另一個筆戰，韓網友一面倒回嗆「我們有眼睛」，正反評價不一。

▲▼ 泫雅。（圖／讀者提供）

▲▼泫雅親自截圖自己名字登上熱搜，回應整形疑雲「只是嘴唇全塗化得比較大」。（圖／翻攝自IG、Naver、讀者提供）

▲▼泫雅親自截圖自己名字登上熱搜，回應整形疑雲「只是嘴唇全塗化得比較大」。（圖／翻攝自IG、Naver）

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泫雅5日現身機場，腫起的雙唇卻意外掀起筆戰，不少人質疑她跑去微整。對此，她下午抵台參加高雄音樂節後，趁空在IG親自點名酸民，「我沒有畫眼睛，只是把嘴唇的妝全塗（overlip）化得大一點，我喜歡每次的妝容不一樣，所以化妝會化得濃、化得淡，每天跑著工作行程，也有很多可以變身的機會也很好，我覺得很理所單然。討厭鍵盤酸民的惡評！」她澄清自己只是妝容畫得不同。

▲▼泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！（圖／翻攝自IG、Naver）

▲▼泫雅回應整形疑雲，韓網友嗆爆。（圖／翻攝自Naver）

▲▼泫雅回應整形疑雲，韓網友嗆爆。（圖／翻攝自Naver）

澄清文一出，韓網掀起第二波筆戰，大批網友在新聞下方留言「有打東西就說，硬要說自己是畫overlip，路過的人都會笑出來」、「那個...我們有眼睛」、「原本比較美」、「笑死」，但也有人為她緩頰本人開心就好。

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