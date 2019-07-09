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劉在錫斷定9歲兒不是天才　女兒出生8個月會翻書…他嘴角失守興奮炫耀！

記者劉宜庭／綜合報導

南韓綜藝天王劉在錫幽默、機智，加上熱衷於公益，被譽為零負評的「國民MC」，是許多人心中的典範。與老婆育有一對兒女的他，近來在節目上聊到有關孩子的議題時，一提及剛出生8個月大的女兒羅恩，臉上頓時露出爸爸微笑，反應被虧根本是個「女兒傻瓜」。

▲▼劉在錫。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲劉在錫婚後育有一對兒女。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

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劉在錫2008年與主播老婆羅敬恩結婚後，先是在2010年喜得一子「劉智浩」，相隔整整8年後，才又迎來寶貝女兒「劉羅恩」出生，升格一家4口幸福家庭。在4日播出的節目《Happy Together》中，眾人聊到觀察孩子是不是天才的議題，他也鬆口分享個人育兒經驗，「對於這種我是很自制的，智浩已經小學三年級了，我已經判定他不是天才了。」一番「坑兒子」言論一出，隨即笑翻現場所有人。

不過，劉在錫接著談到女兒羅恩，態度180度大轉，顯得格外溫柔。有關女兒是否為天才，他先是表示，「羅恩還得繼續觀察才知道…。」這時，他臉上一度露出欲言又止的猶豫表情，接著一邊露出爸爸微笑，一邊笑說：「不過羅恩現在雖然還很小，但自己會翻書。」

▲劉在錫在節目《Happy Together》談及一對兒女。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲劉在錫停頓、猶豫了一下。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲劉在錫在節目《Happy Together》談及一對兒女。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲下一秒，劉在錫嘴角失守，炫耀8個月大的女兒「會翻書了」。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

隨後，劉在錫轉頭詢問在場的兒童專家，女兒是否為天才，「怎麼樣？出生才8個月，真的會翻書。」接著還笑說，「我們夫妻倆還在考慮，到底要不要為這件事感到興奮呢。」他強調，女兒連翻書的方向都是對的，讓兒童專家忍不住笑虧，「是個懂順序的孩子呢。」

▲劉在錫在節目《Happy Together》談及一對兒女。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲劉在錫在節目《Happy Together》聊到女兒，秒露暖父笑容。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

劉在錫一提到女兒就嘴角失守的反應，也引來不少網友笑虧，「真的是女兒傻瓜啊」、「哈哈想炫耀不自覺嘴角失守的表情太棒了」、「是可愛的爸爸啊」，還有人笑說「心疼智浩」，意外在網路上掀起一陣熱議。

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劉在錫, Happy Together, Running Man, RM

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