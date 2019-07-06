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爬完《炮仔聲》天堂路…陳小菁一伸手惹心疼！　驚收劇迷「恐嚇私訊」

娛樂中心／綜合報導

台灣鄉土劇《炮仔聲》劇情在日前來到高潮處，韻如（陳小菁 飾）和宏傑（江宏恩 飾）婚禮破局，被婆婆逼迫要在石頭路上匍匐前進外，這段地獄級「天堂路」掀起網友熱議。戲外，陳小菁也為此受了皮肉傷，展現了敬業的一面。

▲▼ 陳小菁八點檔爬天堂路 。（圖／三立提供）

▲▼ 陳小菁八點檔爬天堂路 。（圖／三立提供）

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▲陳小菁在《炮仔聲》中，被迫爬天堂路 。（圖／三立提供）

其實，最初當陳小菁一接到劇本，立刻被這段「天堂路」內容嚇到，心想編劇是不是故意在整她，「是要把我當男的來訓練嗎，叫我走天堂路，天堂路是海軍陸戰隊專屬的！」她坦言，這場戲中所爬過的石頭堆都是真的。

由於擔心陳小菁真的受傷，劇組都盡量找圓潤的石頭給她踩，NG的機率不高，完美呈現。她則表示，拍攝並不累，每次報應都不一樣，超具有挑戰性，「我們的編劇真的太厲害了吧，可以想到那麼有梗的劇情。」雖然說得輕鬆，不過據《三立新聞網》報導，她事後受訪時，一伸出手臂，上面依然留著被石頭壓到紅腫的痕跡，令人看了十分心疼。

▲▼ 陳小菁八點檔爬天堂路 。（圖／三立提供）

▲網友太入戲，陳小菁收恐嚇私訊。（圖／三立提供）

此外，由於陳小菁在劇中飾演的「韻如」做盡壞事，令不少劇迷氣得牙癢癢，甚至還有太過入戲的網友留下惡評，揚言若她再繼續演壞人，就要拿電擊棒電她。為此，她也急忙澄清，戲外的她真的沒有那麼壞，希望眾人能抱持理性看劇。

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陳小菁, 炮仔聲, 韻如

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