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野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

記者劉宜庭／綜合報導

「蛇姬」林采緹2018年7月產下兒子，如今相隔不到一年時間，就迅速恢復產前身材，胸部更是一如往常的雄偉豐滿，讓人羨慕不已。近來，她為了提前慶祝29歲生日，和一群好友們一起飛往大阪旅遊，期間一系列辣照中，她的性感穿搭立刻成為眾人目光焦點，意外掀起熱議。

▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

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▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

林采緹4日抵達大阪後，陸續在許多當地知名景點打卡，包括道頓堀、鈍屋拉麵，隔天更前往京都伏見稻荷神社、清水寺參觀，臉上滿是開心笑容，忍不住嗨喊：「這次來日本終於不是為了工作！！」

▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹穿同色系褲裝、外套 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

格外引人注意的是，林采緹接連曬出美照，第一天以格紋襯衫搭配激短牛仔褲亮相，展現一雙修長美腿；第二天遊京都時穿更辣，除了相同色系的短褲及外套，驚人的是，外套一掀開，裡頭僅有短版運動內衣，不僅展現纖細蠻腰，期間對著鏡頭微微彎腰比YA時，F罩杯傲人胸圍更是呼之欲出，性感指數直破表，令不少網友狂喊太辣了，可以想見走到哪應都會是路人目光亮點。

▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹外套底下只穿運動內衣。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹提前慶祝29歲生日，與好友們一起飛往大阪旅遊 。（圖／翻攝自林采緹臉書）

▲林采緹一彎腰，F罩杯豐滿上圍呼之欲出。（圖／翻攝自林采緹臉書）

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林采緹, Under Lover, 胡睿兒

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