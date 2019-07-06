大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

記者劉宜庭／綜合報導

大S（徐熙媛）和小S（徐熙娣）、范曉萱、阿雅（柳翰雅）參加陸綜《我們是真正的朋友》，姊妹合體一起遊緬甸，展現私下超好交情。最新一集中，黑人（陳建州）以嘉賓身分驚喜現身，令大小S開心衝上緊抱，這一幕卻意外掀起網友關注，他曾與大S交往的情史，也隨之被翻出熱議。

▲大S發現黑人驚喜現身《我們是真正的朋友》。（圖／WeTV提供）

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節目上，4人從緬甸仰光飛往高當機場，再搭船抵達馬蹄島度假。當眾人坐在涼亭，享受午後悠閒時光時，大S一轉頭，突然發現黑人身影，忍不住驚呼「建州！」黑人則一邊帥氣登場，一邊開心比YA嗨喊：「嗨～你們在等我嗎？」

當下，小S立刻衝上前，整個人撲上抱住黑人，大喊「轉圈圈、轉圈圈！」黑人也聽話地轉起圈來笑說：「這個迎接也太突然了吧！」下秒，大S也同樣以宛如「無尾熊」般的姿勢緊抱住黑人。之後范曉萱上前打招呼時，黑人則以「公主抱」方式將范曉萱抱起，現場頓時流露出歡樂氛圍。

▲小S、大S、范曉萱輪番擁抱歡迎黑人。（圖／WeTV提供）

「我們認識他超過20年。」大小S透露，和黑人從高中開始就認識了，大S更形容，黑人是非常淘氣的一個人：「很欠揍，我們找了一個Trouble maker（麻煩製造者）來。你（指小S）跟他兩個人加在一起，我跟你（指范曉萱）跟阿雅就完蛋了。」

到了晚上吃飯時，大S好奇問，「你當了爸爸之後，有比較不欠揍嗎？」黑人笑回，「我？我本來就不欠揍，你們怎麼會覺得我欠揍，哼。」大S則開玩笑虧，「如果不覺得你欠揍的話，可能…我們有病。」然而，這段節目播出後，黑人與大、小S相擁畫面，隨即掀起熱議，他過去大S曾經交往過的情史，也意外被網友翻出討論，紛紛驚呼，「大S不是黑哥初戀嗎」、「原來真的交往過」。

▲大S「無尾熊式」緊抱黑人意外掀起討論。（圖／WeTV提供）

事實上，范范過去上節目《康熙來了》時，就曾鬆口證實，大S是黑人前女友。她透露，當年還沒跟黑人交往時，男方就曾帶著大S去為她接機，當下她還不知道大S跟黑人交往過，一直到後來黑人跟她說才知道。不過，她坦言完全不在意，也並未因此感到不悅或吃醋，反而認為，可以跟前女友維持這麼好的關係的人應該不錯。

不僅如此，范范後來也和大、小S成為至交好友，如今黑人上節目《我們是真正的朋友》打視訊電話給她時，由於當下大、小S人在睡午覺，不見2人身影的她，也不忘語帶關心地問：「另外兩隻咧（指大小S）？」顯見雙方絲毫沒有任何疙瘩存在，無論是姊妹之間的情誼，還是與黑人的好感情，都令眾人羨慕不已。

▲范范曾上《康熙》鬆口證實大S是黑人前女友。（圖／翻攝自YouTube）



▲范范後來和大S變成好姊妹。（圖／翻攝自YouTube）