記者潘慧中／綜合報導

王晴以《世間情》、《甘味人生》和《一家人》等本土劇打開知名度，一雙水汪汪的大眼睛和絕美氣質，一度被網友封為「本土劇林志玲」。她近日撥空參加婚禮，上下全露的打扮讓粉絲大讚：「好會穿！」

▲王晴曾被網友封為「本土劇林志玲」。（圖／翻攝自Facebook／王晴）

照片中，可以看到王晴放下一頭及胸長髮，身穿不規則衣襬的白襯衫，簡約又不失設計巧思，胸前大開深V的剪裁展現雪白美肩，隱約露出上圍卻又不會過於裸露，多層次Y字鍊頗有畫龍點睛的效果。

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▲▼王晴參加婚禮。（圖／翻攝自Facebook／王晴）



不只上身很有看頭，王晴下半身同樣吸引眾人目光，單穿黑色短褲，大方展現修長白皙的美腿，穠纖合度的線條羨煞一票女網友，搭配同色系繫帶高跟鞋，讓她的整體比例變得更好了！

▲王晴喝喜酒穿搭被讚翻。（圖／翻攝自Facebook／王晴）



看到從小一起長大的女孩找到歸宿，王晴有感而發地說，有時候其實很羨慕別人擁有這種穩定踏實的幸福，「晴晴平常粗茶淡飯很好養～而且我自己會賺錢，只求一顆真心和珍惜。」此話一出，立刻吸引一票男粉絲搶著報名：「選我選我！」

王晴臉書全文：

金門女孩就是水 恭喜從小一起長大的小羊妹妹找到幸福的歸宿（我妹哭整套的）有時候真羨慕人家能擁有這種穩定踏實的幸福

晴晴平常粗茶淡飯很好養～而且我自己會賺錢，只求一顆真心和珍惜