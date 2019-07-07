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周曉涵肉胎衣「三角弧線」清楚外露！　驚見渾圓亮點…網：鼻血噴了

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵不只外表甜美，身材更是好得沒話說，經常和粉絲分享生活點滴的她，7日突然在社群網站PO出辣照，直接穿上連身衣入鏡，有「肉胎衣」的既視感，讓不少男網友狂噴鼻血：「這件真的超級勁爆美！」

▲▼周曉涵肉胎衣「三角弧線」清楚外露。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲▼周曉涵常和粉絲分享生活。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

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周曉涵最近前往廣州工作，可能是天氣炎熱的關係，她忍不住換上了涼感連身衣，肉色布料讓人乍看以為她沒穿，細看才發現衣服相當映襯雪白肌膚，低胸設計隱約露出北半球，展現若隱若現的美感。

▲▼周曉涵肉胎衣「三角弧線」清楚外露。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵渾圓臀型全現。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

目光往下看，合身剪裁襯托出周曉涵的S曲線，三角收邊的設計完美呈現她的渾圓臀型，格外引人遐想，再度突破尺度的穿搭果然一票網友狂讚：「超性感迷人」、「唉唷不能這樣啦」、「要噴鼻血了！」

▲▼周曉涵的身材非常勻稱。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

事實上，周曉涵曾透露自己以前胸小腿粗，除了有去按摩胸部，還有去按腿，「有時候胖到有橘皮也可以按掉！」但她表示有時候會按到整個腿都淤青，模樣相當嚇人，「其實這些方法真的有用，但一般人可能沒辦法忍，沒有持之以恆就變成沒用。」

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