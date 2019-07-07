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尷尬！小孩鬧脾氣哭喊「是妳的錯」　應采兒秒變臉…網一面倒：要好好教育

記者潘慧中／綜合報導

應采兒和陳小春育有5歲兒子Jasper（小小春），育兒方法向來是外界的討論焦點，她近日在《童言有計2》和袁詠儀面對鬧脾氣小孩的處理方式，同樣引起不少網友共鳴：「教育真的要從小教起！」

▲▼應采兒冷處理鬧脾氣小孩網狂推！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼小孩不滿說話被打斷，即使身旁大人已經道歉，仍不斷鬧脾氣。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

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▲▼應采兒冷處理鬧脾氣小孩網狂推！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

一群小朋友錄製節目的過程中，其中一個小女生「大毛」因為說話被其他小朋友打斷而很不開心，袁詠儀當下立刻幫忙道歉並說：「好，妳先說！」但女孩仍不滿地說：「你們都全說了，我還能說出來嗎？」

應采兒接著安撫：「那我們現在給妳時間說，妳可以說了。」小女孩此刻卻低頭不說了，但一聽到旁邊的小朋友說話，卻又不開心地拍桌表示憤怒，她一邊離開座位一邊鬧脾氣：「我不學習了！」應采兒只能尷尬苦笑。

▲▼應采兒冷處理鬧脾氣小孩網狂推！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼應采兒和袁詠儀一開始選擇冷處理。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼應采兒冷處理鬧脾氣小孩網狂推！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

應采兒靈機一動喊：「我們要發禮物囉！」小女孩聽了馬上跑回大家面前說：「我生氣了」，似乎深怕大家不理她，應采兒苦惱地回說：「那怎麼辦呢？大家都坐在這邊欸～。」袁詠儀則接著安撫女孩先去休息，選擇冷處理。

▲▼應采兒冷處理鬧脾氣小孩網狂推！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼應采兒冷處理鬧脾氣小孩網狂推！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼應采兒冷處理鬧脾氣小孩網狂推！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼應采兒冷處理鬧脾氣小孩網狂推！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲小孩無理取鬧地說：「是妳的錯」，應采兒變臉回話了。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

小女孩仍繼續在旁邊鬧脾氣，然後突然脫口指著所有人說：「都是你們錯了！我把你們給懟出去！我一個人在這兒學習！」應采兒聽了一秒變臉：「這裡是一個學校，學校是一起學習啊！」女孩仍堅持己見：「是妳的錯！」應采兒也冷靜回應：「我沒有錯。」氣得女孩哭喊：「我以後再也不上幼兒園了！」現場氣氛一片尷尬。

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關鍵字

陳小春, Jasper, 童言有計2, 小小春, 應采兒

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