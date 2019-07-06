2歲女兒「親自掌鏡」拍她素顏！　林心如「無P真實貌」曝光：還沒洗臉欸

記者潘慧中／綜合報導

林心如和霍建華從相識多年的朋友變成戀人，2016年步入結婚禮堂後，育有2歲女兒小海豚，一家三口幸福美滿。相當保護家人隱私的她，6日難得主動提起女兒，「終於幫媽媽拍了一張『正常』的照片了，必須紀念一下！」

▲林心如和霍建華育有2歲多的女兒。（圖／資料照／林心如工作室提供、翻攝自微博／林心如）



請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到林心如隨興紮起頭髮，直接頂著素顏入鏡，「其實還沒洗臉呢！」即使沒有化妝，膚質和氣色依然看起來很好，身穿黑色印花T恤，半躺在沙發上，開心比出剪刀手，甜美笑容全被女兒捕捉了下來。

▲林心如分享2歲女兒幫忙拍的照片。（圖／翻攝自Facebook／林心如）



林心如透露這是難得一張完整拍到全臉、而且沒有模糊失焦的照片，不少網友看了也忍不住讚嘆：「小小攝影師」、「小公主有潛力」、「小海豚拍照技術好，有沒有比爸爸拍得好啊？」

▲林心如希望女兒能慢慢長大。（圖／翻攝自Facebook／林心如）



小海豚目前已經2歲6個月，林心如突然有感而發地說：「可以慢點長大嗎？」罕見流露升格人母後的心聲。事實上，當媽後心境的確有轉變，她曾透露，像是現在演戲，不管是自己演的或是製作的戲，除了希望帶給觀眾好作品，更期許帶給大家正面意義，一直流傳下去，讓女兒有一天能看到她的作品。

林心如臉書全文：

終於幫媽媽拍了一張「正常」的照片了

必須紀念一下

#難得一張全臉不缺也不模糊失焦的照片

#其實還沒洗臉呢

#兩歲六個月

#可以慢點長大嗎