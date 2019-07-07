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梁云菲任金剛抓屁畫面羞爆！　深夜曝「男友視角」濕身辣照

記者潘慧中／綜合報導

梁云菲（Nana）日前坦承和金剛（李信樵）交往後，越愛越大方，她7日凌晨在社群網站發文，並曬出一系列「男友視角」照片放閃，除了任由男友抓屁，還穿上比基尼擺出各種撩人姿勢，讓不少網友忍不住狂喊：「太犯規！」

▲▼梁云菲任金剛抓屁畫面羞爆！（圖／翻攝自Facebook／梁云菲）

▲▼金剛貼心地提前為梁云菲慶生。（圖／翻攝自Facebook／梁云菲）

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▲▼梁云菲任金剛抓屁畫面羞爆！（圖／翻攝自Facebook／梁云菲）

照片中，可以看到大型藍色泳圈中放滿了許多顆水球，梁云菲輕靠在泳圈邊緣，一手拿著酒杯，一手應該是支撐在膝蓋上，她身穿一件有反光效果的銀色比基尼，相當映襯她的小麥色肌膚，大方展現東西半球。

▲▼梁云菲任金剛抓屁畫面羞爆！（圖／翻攝自Facebook／梁云菲）

▲▼梁云菲換上比基尼慶祝。（圖／翻攝自Facebook／梁云菲）

▲▼梁云菲任金剛抓屁畫面羞爆！（圖／翻攝自Facebook／梁云菲）

目光往下看更辣！梁云菲蛇腰乍現，開心地在泳圈內扭動身體，心情看起來非常好，三角泳褲襯脫出渾圓臀型，金剛忍不住一把抓住她的屁屁，讓不少網友害羞驚呼：「放開那女孩！」

▲▼梁云菲任金剛抓屁畫面羞爆！（圖／翻攝自Facebook／梁云菲）

▲金剛忍不住摸了梁云菲的屁股。（圖／翻攝自Facebook／梁云菲）

之所以發這篇文，主要是因為梁云菲想特別感謝金剛幫她提前慶生，「謝謝我男人用心替我準備的一切，萬萬沒想到，務實的你，也開始學習我喜歡的浪漫了。」男友悄悄準備了煙火、鮮花和特製的凱蒂貓生日蛋糕，「感受到你對我的疼愛。」字字句句流露出幸福氛圍。

梁云菲臉書全文：

謝謝我男人金剛 （李信樵）
用心替我準備的一切，
萬萬沒想到，務實的你，
也開始學習我喜歡的浪漫了。
看到煙火綻放時，我內心好澎湃，
那是我的煙火，只為我而綻放的煙火啊！

謝謝你用鮮花、煙火、特製的凱蒂貓生日蛋糕、以及這些氛圍，來讓我感受到你對我的疼愛

也很開心今年能與南國家人妙妙，
一起慶生

敬—
所有的巨蟹寶寶生日快樂

#aloha
#生日倒數一天

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梁云菲, Nana, 金剛, 李信樵

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