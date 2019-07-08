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有片！蔡桃貴搭高鐵探頭看　乘客伸食指…他「ET式接觸」網萌哭：重播N次

記者潘慧中／綜合報導

二伯是知名YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）的老婆，常在社群網站分享生活的她，7日上傳兒子「蔡桃貴」搭高鐵探頭向後方民眾玩的影片，小朋友的萌樣融化一票粉絲狂喊：「我也好想巧遇喔！」

▲▼蔡桃貴高鐵「ET式接觸」網被萌哭。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲蔡桃貴搭高鐵探頭跟乘客玩。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

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畫面中，可以看到蔡桃貴被抱著，整個人在位置旁的縫隙玩得很開心，即使剛好面向後方的陌生人，全程不但幾乎安靜不哭鬧，甚至和乘客玩了起來，看到對方伸出食指，他也不怕生地伸出手指頭回應，然後露出羞笑躲回家長懷中，被網友笑稱是「ET式接觸！」

▲▼蔡桃貴高鐵「ET式接觸」網被萌哭。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡桃貴撩完乘客一秒害羞躲回去。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡桃貴高鐵「ET式接觸」網被萌哭。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

不只這樣，蔡桃貴一度淘氣地爬上握把、緊抓著位置上方的把手，幾乎有一半身體快跨到後方，家長連忙把他抱回懷中，他也沒有發出不耐煩的聲音，注意力反而很快轉向窗外風景。

▲▼蔡桃貴高鐵「ET式接觸」網被萌哭。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡桃貴幾乎沒有哭鬧。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲▼蔡桃貴高鐵「ET式接觸」網被萌哭。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

二伯透露，帶小孩坐車真的很容易心力交瘁，「包包裡要帶50樣玩具才夠」，而且兒子最近搭車都會一直「騷擾」附近的乘客，甚至會被偷拍下來，讓她哭笑不得，不過粉絲似乎非常樂於受到這種騷擾，「好想被貴董騷擾」、「我也好想當桃貴後面的乘客。」

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蔡阿嘎, 二伯, 蔡桃貴

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