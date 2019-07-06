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獅子座「2019下半桃花運TOP 1」唐綺陽：把握這4個月！　倒數第1個性要改

記者潘慧中／綜合報導

2019年已經過一半了，你／妳今年脫單了嗎？有機會遇到桃花嗎？星座專家唐綺陽在《女人我最大》解密下半年的桃花運，她表示榜上有名的人基本上都有桃花，「只是（分為）好的跟我認為比較不好的，至於沒有桃花的，我就不讓你／妳上榜了。」

▲▼獅子座「2019下半桃花運TOP 1」！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲有上榜的人基本上都有桃花。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

桃花運倒數第1名的是魔羯座，唐綺陽表示有些魔羯真的很ㄍ一ㄥ，這種個性就是該星座的人生鎖鏈，有時候太理性評估對象的結果，很容易成為交往前的障礙。

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▲▼獅子座「2019下半桃花運TOP 1」！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲唐綺陽建議魔羯要改掉很ㄍ一ㄥ的個性，否則會自斬桃花。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

不只個性需要改進，由於魔羯座的感情宮位來了一顆天王星，愛情的火苗有點容易熄滅，很可能遇到很奇特的狀況或對象，唐綺陽表示：「你的個性問題再加上遇到的那種忽冷忽熱、難以掌控的人…挫折感就來了。」

關於固定星座的桃花運，唐綺陽認為今年是很旺的，下半年談戀愛時很考驗把關能力，桃花有好有壞，很可能遇到前任、有夫之婦或有婦之夫等情況，她建議固定星座等到年紀再大一點，桃花運才會好一些。

▲▼獅子座「2019下半桃花運TOP 1」！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲唐綺陽提醒固定星座要好好把關。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

比方說，固定星座的天蠍座排在倒數第3名，唐綺陽透露天蠍會遇到很會撒迷魂陣的對象，「很會說，然後一副很棒的樣子，所以你就被迷惑了，好和不好，真的很靠自己判斷。」她建議天蠍多詢問旁人意見、多調查對方背景，千萬謹記別被迷惑了！

▲▼獅子座「2019下半桃花運TOP 1」！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲唐綺陽叮嚀天蠍座千萬別被迷惑。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

此外，同樣是固定星座的水瓶座運勢也頗旺，但很可能因為個性問題自斬桃花，舉例來說，假設有人對水瓶有意思，水瓶卻會一直不參加聚會，「自己會因為神龍見首不見尾斷了桃花。」金牛座的桃花運也不錯，但這個桃花會發揮在事業或和其他人的合作上，不一定完全反映在戀愛方面。

▲▼獅子座「2019下半桃花運TOP 1」！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲唐綺陽認為水瓶座也要改一下個性。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

獅子座則是位居桃花運第1名，唐綺陽建議最好把握8月到11月這段時間，「過了就沒有囉！」她透露最好的吉星落在獅子座的感情宮位，有機會遇到貴人型的對象。

▲▼獅子座「2019下半桃花運TOP 1」！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲唐綺陽建議獅子座要好好把握8到11月，徹底發揮絕佳的桃花運。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

至於變動星座的桃花運就是大好大壞，其中雙魚座位居第2名，是有機會閃婚、先有後婚的星座，「事情就是發生得這麼快，因為是宿命性的相逢，你一看就知道是對的，對方的條件應該很不錯。」

▲▼獅子座「2019下半桃花運TOP 1」！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲唐綺陽透露雙魚會發生宿命性的相逢。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

射手座則位居第3名，唐綺陽表示：「射手座今年是想定下來的年」，平常熱愛自由的射手，逐漸有定下來的念頭，「他們開始空虛寂寞覺得冷，所以今年就會很願意找個人來暖暖被窩。」

最後，處女座是倒數第2名，唐綺陽透露單身反而是好事，「因為處女座會面臨苦戀」，很可能遇到需要被照顧的對象，她建議處女座再等1年多，情況會比較好轉。

▲▼獅子座「2019下半桃花運TOP 1」！（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲唐綺陽建議處女座再等1年多。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

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