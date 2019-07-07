溫碧霞吊帶裙「掉出東西球」　風一吹…裙底春光全露！

記者傅家妤／綜合報導

51歲香港女神溫碧霞出道多年，年過半百身材依舊非常火辣，除了一雙長腿，腰部更幾乎沒有贅肉，非常漂亮，她近日在微博上曬出數張與家人親友出海遊玩的美照，只見身穿吊帶裙的她，對著鏡頭一彎腰，胸前半球呼之欲出，性感惹火照辣翻一票網友。

▲溫碧霞曬性感出遊照。（圖／翻攝自微博／溫碧霞）

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溫碧霞近來與家人搭遊艇出海，並在微博PO出一系列美照，只見她身穿一件紅色裙裝，胸前大開深V，與老公、親友在海灘、遊艇拍下合照，其中最引人注目的是，她在遊艇的駕駛座上，靠在玻璃上，對著鏡頭微微彎腰，大秀超深事業線，胸前的東西半球也幾乎全被看到了，撩人姿勢讓粉絲看了鼻血直流。

▲溫碧霞與家人搭遊艇出海。（圖／翻攝自微博／溫碧霞）



另外，還有一張照片坐在沙灘上，一手撐著頭，一手放在腳上，裙襬被微風吹了起來，幾乎半個屁股蛋都露出來了，疑似意外走光。不過大票粉絲依舊非常買單，大讚她的身材非常好，紛紛直呼「女神真的好美啊」、「還是那麼美」、「這麼多年來女神永遠都是貌美如花」，意外掀起不少熱議。

▲溫碧霞雖然已年過半百，但身材依舊非常好。（圖／翻攝自微博／溫碧霞）

事實上，溫碧霞因駐顏有術、保養得宜，在網路世界翻紅，人也大方，經常在微博分享辣照，即使鮮少出現在螢光幕前，但動態更新率很高，因此也擁有許多死忠粉絲，每次PO美照都能成為話題。