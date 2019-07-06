交往3個月「認定郭碧婷！」　向佐單膝下跪…4mins求婚影片曝光

記者傅家妤／綜合報導

香港男星向佐是「龍五」向華強和「向太」陳嵐的長子，他在3月底向台灣女星郭碧婷求婚成功，期間偶爾也會在社群網站上放閃，近來兩人一起參加陸綜《我家小兩口》，曝光一段近4分鐘的求婚影片，他在片中對女方的一番真情告白也感動了不少人。

▲向佐3月底向郭碧婷求婚。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

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向佐與郭碧婷因參加陸綜《最美好的時光》擦出愛的火花，兩人交往3個月就決定走入婚姻，他當時也特別飛到台灣來向女友求婚，喜訊曝光後，眾人也為他們感到開心不已。近來小倆口再度攜手參加新一檔真人秀《我家小兩口》，第一期節目於6晚間播出，當初他求婚的影片也首度在節目中曝光！

▲向佐求婚應片曝光。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

影片中，向佐與親友特別提前到餐廳布置求婚場地，而且還偷偷把攝影機藏在花束中，隨後女主角郭碧婷身穿紅色上衣登場，面對面坐下以後，雙方看起來都有點尷尬，而女方似乎察覺有點不妥，頻頻詢問是否有在偷拍，雖然很緊張，為了避免被識破，向佐只好硬著頭皮趕快開始求婚。

▲一開始小倆口都很緊張，氣氛有點尷尬。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

一開始向佐說著說著忍不住笑場，但隨後看著女友，他也逐漸找回自信，漸漸地進入狀況：「我不想錯過妳，我想把這份愛延續下去，希望跟妳有個小家庭，我不知道會不會大富大貴，可能有點苦跟著我，我愛妳就是了，有一句很俗的話，但我還是很想對妳說，可能不能給妳全世界，但我的全世界都是妳，我愛妳，妳是我見過最善良，最完美的女孩子，真的，希望妳能嫁給我。」

▲向佐走向郭碧婷單膝下跪並遞上戒指。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

說完，向佐走到對方身邊，單膝下跪遞上戒指，而郭碧婷再三確認沒有在偷拍後，默默地點了點頭，畫面非常甜蜜有愛。

▲向佐求婚成功。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）

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