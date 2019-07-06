ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

高層虐待16歲The EastLight.終於被判刑！　「殘忍過程浮檯面」網心疼：他們只是孩子

記者張筱涵／綜合報導

韓團The EastLight.（더 이스트라이트）共有6名成員，2016年出道當時平均年齡僅15歲，年紀輕輕的他們背後卻承受了讓人難以想像的苦痛，隊長碩澈2018年出面指控所屬經紀公司Media Line會長金昌煥（김창환）和文姓製作人長期以來暴力相待。引起眾怒的這2人終於在5日被判刑了。

▲韓團The EastLight.隊長碩澈出面提告。（圖／翻攝自JTBC News）

▲金昌煥會長在事件爆出後威脅The EastLight.錄音檔也跟著曝光。（圖／翻攝自JTBC News YouTube）

首爾中央地方法院南韓時間5日下午2點時，法官表示：「負責青少年成員管理的文姓製作人，長期以來對未成年孩童進行身心靈的虐待，公司明知道有這些事情發生卻沒有阻止或加以處理，他們受到父母委託負責管教孩子就以為這些孩子是『屬於我的物品』。」

請繼續往下閱讀...

因此宣判被起訴涉嫌違反兒童福利法（虐待兒童）等法條的金昌煥有期徒刑8個月、緩刑2年執行和40小時兒童暴力治療項目。另外，同樣涉嫌違反兒童福利法（習慣性虐待兒童）的文姓製作人則被判有期徒刑2年和80小時兒童暴力治療項目，同時在5年內也不能在和兒童相關企業就職。經紀公司Media Line也被判了有罪，需繳交韓幣2000萬元（約台幣580萬元）罰金。

▲韓團The EastLight.隊長碩澈出面提告。（圖／翻攝自JTBC News）

▲韓團The EastLight.隊長碩澈出面提告。（圖／翻攝自JTBC News YouTube）

事實上，The EastLight.成員們敘述自己和其他朋友們在公司遭受到的慘痛經歷讓外界聽了相當不捨且憤怒，文姓製作人不只言語上的辱罵，還常會拿「做錯事情要體罰」的藉口辱罵棒打未成年的孩子，除此之外，他更曾軟禁The EastLight.成員們或是帶到屋頂上打。會長金昌煥得知後指對文姓製作人表示「輕一點吧」繼續放任外，還把成員們叫到辦公室威脅不要把事情搞大，他自己也會動不動就大罵或毆打當年只有15、16歲的成員們，這件事情爆發後遭到外界強烈撻伐，終於在一年過後被判刑。

The EastLight.全員已經和Media Line解約。（圖／翻攝自TheEastLight. YouTube）

▲The EastLight.全員已經和Media Line解約。（圖／翻攝自TheEastLight. YouTube）

▼The EastLight.出道當時平均年齡只有15歲。（影片／取自TheEastLight. YouTube，如遭刪除請見諒）

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

推薦閱讀

導師狂讚金曜漢　第一名金宇碩變隱形？《101》剪輯遭質疑

導師狂讚金曜漢　第一名金宇碩變隱形？《101》剪輯遭質疑

圭賢回來《姜食堂3》自動升格主廚！強制改招牌變成披薩店

圭賢回來《姜食堂3》自動升格主廚！強制改招牌變成披薩店

《101》金曜漢鞋子太小穿整天！粉絲得知真相不敢置信：超感動的

《101》金曜漢鞋子太小穿整天！粉絲得知真相不敢置信：超感動的

Mina身體又出狀況！都飛日本了臨時取消上台...連韓國行程也影響

Mina身體又出狀況！都飛日本了臨時取消上台...連韓國行程也影響

全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了　「生前最後身影」逼哭眾人

全美善輕生前4天慈祥笑著：辛苦了　「生前最後身影」逼哭眾人

60kg就被叫胖妹！女肥男瘦談戀愛　新韓劇名網友氣炸了

60kg就被叫胖妹！女肥男瘦談戀愛　新韓劇名網友氣炸了

頌樂機場超辣！「只用蝴蝶結遮」S火辣曲線全露　粉絲噴鼻血

頌樂機場超辣！「只用蝴蝶結遮」S火辣曲線全露　粉絲噴鼻血

泫雅現身高雄飯店…穿比基尼大解放！一彎腰掉出「超兇C級半球」

泫雅現身高雄飯店…穿比基尼大解放！一彎腰掉出「超兇C級半球」

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

EXO伯賢「合氣道金牌」挑戰迴旋踢瓶蓋　一腳下去⋯燦烈跪地GG惹

EXO伯賢「合氣道金牌」挑戰迴旋踢瓶蓋　一腳下去⋯燦烈跪地GG惹

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

Somi伴舞搶眼對嘴「美到上新聞」　粉絲氣瘋：誰才是主角！

Somi伴舞搶眼對嘴「美到上新聞」　粉絲氣瘋：誰才是主角！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

Somi伴舞搶眼對嘴「美到上新聞」　粉絲氣瘋：誰才是主角！

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

13歲李嫣自拍亮歐元大鈔：叫我李十萬！　王菲女兒「炫富私生活」被挖出

《爸爸5》小山竹抽高變超美！　新髮型曝光「旁分燙捲」網驚：差點認不出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

The EastLight., 더 이스트라이트

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過
  2. 高層虐待16歲偶像終於被判刑！　「殘忍過程浮檯面」網心疼：他們只是孩子
  3. 「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了
  4. 爬完《炮仔聲》天堂路…陳小菁一伸手惹心疼！　驚收劇迷「恐嚇私訊」
  5. 1餐吃12人份炸雞！　正妹網紅健檢「胃都坑洞像月球表面」傻眼：一整排紅字…
  6. 導師狂讚金曜漢　第一名金宇碩變隱形？《101》剪輯遭質疑
  7. 野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了
  8. 《新說唱2》選手表演完…當場倒地「崩潰爆哭」　全場人看傻眼！
  9. 歪醜鼻子真相公開！《米開朗基羅：無盡之詩》90分鐘的美術課
  10. 馬國明、黃心穎分手了！　被戴綠帽隔2月…認「變回朋友」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366