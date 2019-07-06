記者張筱涵／綜合報導

韓團The EastLight.（더 이스트라이트）共有6名成員，2016年出道當時平均年齡僅15歲，年紀輕輕的他們背後卻承受了讓人難以想像的苦痛，隊長碩澈2018年出面指控所屬經紀公司Media Line會長金昌煥（김창환）和文姓製作人長期以來暴力相待。引起眾怒的這2人終於在5日被判刑了。

▲金昌煥會長在事件爆出後威脅The EastLight.錄音檔也跟著曝光。（圖／翻攝自JTBC News YouTube）

首爾中央地方法院南韓時間5日下午2點時，法官表示：「負責青少年成員管理的文姓製作人，長期以來對未成年孩童進行身心靈的虐待，公司明知道有這些事情發生卻沒有阻止或加以處理，他們受到父母委託負責管教孩子就以為這些孩子是『屬於我的物品』。」

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因此宣判被起訴涉嫌違反兒童福利法（虐待兒童）等法條的金昌煥有期徒刑8個月、緩刑2年執行和40小時兒童暴力治療項目。另外，同樣涉嫌違反兒童福利法（習慣性虐待兒童）的文姓製作人則被判有期徒刑2年和80小時兒童暴力治療項目，同時在5年內也不能在和兒童相關企業就職。經紀公司Media Line也被判了有罪，需繳交韓幣2000萬元（約台幣580萬元）罰金。

▲韓團The EastLight.隊長碩澈出面提告。（圖／翻攝自JTBC News YouTube）

事實上，The EastLight.成員們敘述自己和其他朋友們在公司遭受到的慘痛經歷讓外界聽了相當不捨且憤怒，文姓製作人不只言語上的辱罵，還常會拿「做錯事情要體罰」的藉口辱罵棒打未成年的孩子，除此之外，他更曾軟禁The EastLight.成員們或是帶到屋頂上打。會長金昌煥得知後指對文姓製作人表示「輕一點吧」繼續放任外，還把成員們叫到辦公室威脅不要把事情搞大，他自己也會動不動就大罵或毆打當年只有15、16歲的成員們，這件事情爆發後遭到外界強烈撻伐，終於在一年過後被判刑。

▲The EastLight.全員已經和Media Line解約。（圖／翻攝自TheEastLight. YouTube）



▼The EastLight.出道當時平均年齡只有15歲。（影片／取自TheEastLight. YouTube，如遭刪除請見諒）

