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EXO伯賢「合氣道金牌」挑戰迴旋踢瓶蓋　一腳下去⋯燦烈跪地GG惹

記者蕭采薇／綜合報導

近來歐美社群網站上興起一項「踢瓶蓋挑戰」，挑戰者必須以迴旋踢的方式，在瓶子不會倒下的情況下，將瓶蓋轉下。南韓天團EXO成員伯賢5日也做出挑戰，只不過一腳踢下，居然直中替他拿寶特瓶的隊友燦烈的手，讓燦烈痛得直接跪地。

▲▼伯賢挑戰用腳踢瓶蓋，下秒燦烈GG了。（圖／翻攝自世勳IG）

▲伯賢挑戰用腳踢瓶蓋，結果整到燦烈。（圖／翻攝自世勳IG）

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畫面中EXO身處在練習室中，伯賢做好預備姿勢，燦烈則為他拿著寶特瓶。不過伯賢一踢，瓶蓋沒開，卻是直中燦烈的手背，讓他痛得直接跪在地上。伯賢也有點驚慌失措，急忙上前握著燦烈的手說：「還好嗎？」

▲▼伯賢挑戰用腳踢瓶蓋，下秒燦烈GG了。（圖／翻攝自世勳IG）

▲伯賢直接踢到燦烈的手，讓他痛到跪在地上。（圖／翻攝自世勳IG）

接著伯賢二度挑戰，這回瓶蓋雖然開了，水卻直接噴上燦烈的臉。這下燦烈終於忍不住反擊，玩得地上全是水，逗趣畫面全被世勳記錄下來。EXO玩得不亦樂乎，不過下一個鏡頭，是眾人拿起紙巾開始擦拭練習室地板，搞笑的畫面讓粉絲笑說：「這就是EXO的日常！」

▲▼伯賢挑戰用腳踢瓶蓋，下秒燦烈GG了。（圖／翻攝自世勳IG）

▲▼伯賢挑戰用腳踢瓶蓋，下秒燦烈GG了。（圖／翻攝自世勳IG）

伯賢挑戰用腳踢瓶蓋，結果整到燦烈。（圖／翻攝自世勳IG）

事實上，由於伯賢曾經練過合氣道，還曾在比賽拿下金牌，因此也不少人表示：「那一腳下去，燦烈應該是真的很痛。」這個挑戰其實是由格鬥巨星麥克斯霍洛威（Max Holloway）發起，隨後傑森史塔森（Jason Statham）、約翰梅爾（John Mayer）等也加入，如今也有不少亞洲名人跟上這股熱潮，紛紛在社群網站上PO出自己的挑戰影片。

▲▼EXO到齊。（圖／翻攝自燦烈 IG）

▲EXO日前合體一起送D.O.入伍。（圖／翻攝自燦烈 IG）

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