記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》練習生金曜漢（김요한），在節目從來沒掉出過出道組，人氣超高。日前粉絲目擊他出現在地鐵，腳上穿了一雙看起來就是尺寸太小的拖鞋，但他卻硬是穿了一整天，後來發現，原來那是粉絲買來送他，而且整套衣服都是粉絲的禮物，體貼粉絲也要穿不合腳的鞋。

▲《101》金曜漢鞋子太小穿整天。（圖／翻攝自Prdouce X 101官網、Nate Pann）

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金曜漢日前被目擊出現在新村與弘大地鐵站，由於粉絲流行在地鐵燈箱買廣告幫偶像拉票，他特別現身去自己的燈箱看板前走一遭，也和粉絲一樣拿著麥克筆，寫在便利貼上留言。

▲金曜漢出現在地鐵站，被發現鞋子太小雙。（圖／翻攝自Nate Pann）

不過粉絲注意到金曜漢的腳明顯大於他當天所穿的拖鞋，很明顯就是尺寸不對。後來發現，原來鞋子是粉絲送他的禮物，不僅如此，當天整身裝扮，從襯衫到項鍊都是粉絲送的，連拿手機起來自拍，手機殼也是禮物！

▲粉絲後來發現，當天他穿的衣服、飾品與手機殼都是出自粉絲的愛心。（圖／翻攝自Nate Pann）

對於粉絲來說，獲得偶像的「認證」是無比興奮的事情，一片心意能夠傳達給偶像，對方還願意穿著或使用。金曜漢暖心文章上傳韓網論壇後，引起粉絲瘋狂討論，點閱超過11萬次，大讚，「本來沒喜歡，看了這個後好感度上升」、「真的超感動的」、「金曜漢個性真的是第一好」、「我有去現場，本人真的好帥」等留言。

《Produce X 101》比賽進行到一半，目前只剩30名練習生。金曜漢小時候是跆拳道選手，轉換跑道當偶像，幾乎沒有什麼練習時期，但因為努力不懈與進步的模樣，獲得超高人氣，連續3周都是排行第一，至今從未掉出過出道組（前11名）。