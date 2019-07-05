60kg就被叫胖妹！女肥男瘦談戀愛　新韓劇名網友氣炸了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓一檔新的網路劇《胖胖的戀愛2（暫譯，통통한 연애2）》，是女演員金賽綸小妹金藝綸（音譯，김예론）首部電視劇作品，引起關注。不過新劇發布會後，卻讓許多女網友氣死了，因為該片2位女主角是體重「60kg」的偶像，讓女性看了不平，「憑什麼說60kg就是胖啊？」

▲《胖胖的戀愛2》由晨星（左）與琉璃主演。（圖／CFP）

《胖胖的戀愛2》由女團Girl's Alert（少女注意報）的2名成員晨星（샛별）與琉璃（구슬）再度演出第二季，搭配185cm模特兒出身男演員鄭民圭（音譯，정민규）、男團ONF成員Laun以及金賽綸15歲小妹金藝綸等新生代偶像齊聚，尤其金藝綸2011年和朴敏英合作恐怖電影《貓：看見死亡的雙眼》，這將是她首次演出電視劇。

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▲金賽綸妹妹金藝綸出席《胖胖的戀愛2》記者會。（圖／CFP）

在《胖胖的戀愛2》記者會上，晨星表示有刻意增重，「穿過的衣服或校服現在都已經不合身了，身旁的人看到我也說我變胖了，自信心有點下降。不過第一季播出後看到不少人給我加油的留言，自信感又油然而生了。」

電視劇製作人也表示，「晨星跟琉璃以60kg女偶像的身分出道而聞名，希望照這個模樣，拍出符合這部戲劇要好好愛自己的主旨。」

▲男演員鄭民圭（左）與男團ONF成員Laun。（圖／CFP）

雖然製作方是以鼓勵女性為目標，但60kg就被說胖，新聞底下接近半數都是女性留言，不滿地說，「60公斤又怎樣？看起來健康就好不是嗎？」、「為何男演員都這麼瘦？都說是胖胖的戀愛了，那就大家一起胖啊！」、「60kg明明就是很一般的體重，是最近的偶像都瘦得太不健康了好嗎？」、「到底60kg哪裡錯了」等留言，尤其以30代有接近48%的留言比率最高。

▼《胖胖的戀愛2》預告。（影片來源：YouTube tvN D STORY）

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