導師狂讚金曜漢　第一名金宇碩變隱形？《101》剪輯遭質疑

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》即將進入決選，31名練習生分5組準備音樂製作人分配的曲子，全體第一名可獲得500倍的獎勵！最終《U GOT IT》以512分成為最高分組別，而其中人氣王金曜漢獲得最高票，但播出後卻引發金宇碩粉絲不滿，覺得製作組在剪輯上有偏心！

▲金宇碩（左）與金曜漢人氣都旺，但分在同隊鏡頭不均。（圖／翻攝自Mnet）

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《U GOT IT》組別都是人氣高的練習生組成，包含韓勝宇、金曜漢、金宇碩、李垠尚、車俊昊和黃允聖，比起其他人青春可愛，他們帶來性感爆棚的表演，粉絲看得血脈噴張、驚叫連連！果不其然該組打敗勁敵《MOVE》獲得最多票。

尤其金曜漢更力壓上週排名第一的金宇碩，當天獲得全場最高票。而結尾最後公布目前排名時，每個名次都打上問號，唯獨第一名有公開姓氏，是姓「金」的練習生，由於金曜漢目前已獲得17萬的福利票，鹿死誰手還得下回分曉。

▲導師狂稱讚金曜漢，《101》剪輯遭粉絲質疑。（圖／翻攝自Mnet）

不過競爭激烈情況下，粉絲就不樂見自己偶像被比下去。兩人同屬同一隊，在練習與排練期間，金曜漢備受導師肯定，私下討論時都在讚賞：「好棒！曜漢好棒！」、「曜漢跳舞真的進步好多」，甚至直接當面給與讚揚，相對的第一名的金宇碩，透過剪輯畫面不但較少，也顯得表情遺憾的模樣，似乎就已經暗示當天第一名是誰了。

而下周12日將進入倒數第二集，31名練習生也將再淘汰一次，選出最終誰能進入直播準決賽的成員。