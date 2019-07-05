Mina身體又出狀況！都飛日本了臨時取消上台...連韓國行程也影響

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團TWICE最近在日本發行新單曲，今（5日）早上更全員飛去日本，打算參加晚上知名LIVE音樂節目《MUSIC STATION》的直播表演，但經紀公司JYP娛樂緊急發出公告，表示成員MINA因健康因素臨時無法登台，也同時取消了她周日在韓國的公演，讓粉絲十分擔心。

▲Mina臨時公告取消上台。（圖／翻攝自TWICE臉書）

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今早TWICE全員現身金浦機場，飛往東京參加《MUSIC STATION》2小時的特別節目，MINA穿著白T恤與牛仔褲，但用深色漁夫帽遮住半個臉，僅露出口鼻，但仍然對鏡頭揮手打招呼，看不出異樣。

不過JYP娛樂稍早在TWICE日本官網先公布，MINA因為健康狀況不佳，將不會參加這次的直播，都已經飛過去卻沒有出席，看來是非常臨時的決定。

▲Mina早上正常飛日本，晚間臨時取消上台。（圖／CFP）

另外JYP則同時間在TWICE的韓國官網公告，為了MINA的健康，判斷必須要休養，因此也不會參加7日在梨花大學舉辦的夏日公演活動，並表示會盡量讓藝人早日康復。

其實MINA因為健康問題而缺席公開演出，去年末就有前例。公司臨時公告她缺席《SBS歌謠大戰》，但好在大部分表演都是預錄，不影響演出。隔3天後雖出席《KBS 歌謠大祝祭》，卻被粉絲發現臉色很不好，尤其到後半段時，她看起來無力、腿軟，令歌迷心疼表示「她快暈倒了」。

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