圭賢回來《姜食堂3》自動升格主廚！強制改招牌變成披薩店

記者吳孟庭／綜合報導

南韓綜藝節目《姜食堂2》先前就預告邀請《新西遊記》的舊班底圭賢回歸，但播了五集都不見他人影。最新第六集今（5日）晚間播出，不但緊急變更成《姜食堂3》，原本賣傳統韓國料理的姜食堂還變更成披薩店，硬生生追加超不搭的菜單，但最讓粉絲激動的是，他們終於見面了！

▲圭賢回來《姜食堂3》決定作披薩給客人吃。（圖／翻攝自tvN）

其實製作組在拍攝期間，欺騙《姜食堂》成員們圭賢因為要在日本開見面會，所以即使退伍也不能回來參與錄影，但其實圭賢默默已經抵達拍攝場所的慶州，還在大夥出門營業的時候潛入宿舍，已經做好了回歸準備。

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本來以為圭賢回來，可能會變成雜工，跟李壽根一樣做洗碗、清掃等雜事，但他不但要回來專門負責一道料理，還會需要大型烤爐，工作人員趁著「姜食堂」營業結束大改造，將廚房設置了一個巨型披薩烤爐。

▲「姜食堂」強制改招牌變成披薩店。（圖／翻攝自tvN）

隔天成員們上班，不但發現招牌從「姜食堂」換成了「姜披薩（강핏자）」，餐廳也有細部裝修，連廚房配置也乾坤大挪移，這時早就躲在一旁的圭賢突然現身，6人全都驚到掉下吧！而他也預告將在明天開始販售親自製作的60cm尺寸拿坡里披薩，正式回歸換了主題，節目也從《姜食堂2》升格成《姜食堂3》。

▼成員與圭賢見面了！（影片來源：YouTube tvN）