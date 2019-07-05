冰冷海水狂泡72小時！吳可熙「暈浪嘔吐感」狂抖險沒命

記者林映妤／台北報導

趙德胤執導《灼人秘密》5日釋出幕後花絮，只見吳可熙為戲前後泡水長達72小時，拍攝爆破重頭戲當天還碰巧颱風過境，她在5度海水中狂抖，並強忍暈浪引發的嘔吐感，船隻爆破更是驚嚇一瞬間，她餘悸猶存說：「他們說是一團小火花，結果爆很大！」

《灼人秘密》描述懷有演員夢的女孩妮娜，終於獲得電影女主角的機會，卻在拍攝海上爆破戲時，面臨生命危險。片中畫面看起來驚險萬分，但戲外大家都相當謹慎，現場動用上百工作人員，確保安全。

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▲▼《灼人秘密》吳可熙拍攝海上爆破戲相當驚險。（圖／岸上影像提供）

吳可熙為這場戲接受長達2個月的自由潛水訓練，但她對潛水有過不好的經驗，「我水性很不好，以前為一齣戲去學深潛，要我一天內背氣瓶潛12公尺，並且拿到證照，我瀕臨崩潰在海上大哭求老師不要繼續上課，從此更害怕潛水。」

身兼編劇卻寫了如此難演的角色，她也忍不住自嘲：「莫名其妙寫了場潛水戲，如果寫上流社會生活就能享受了。」自由潛水訓練要求至少能在水中憋氣2到3分鐘，吳可熙坦言超級痛苦，「我做不好耳壓平衡，到水下2、3米耳朵就會劇烈疼痛！」

除了耳壓是個挑戰，拍攝海邊爆破戲當天，居然還刮起颱風，全劇組在岸邊枯等接近6個小時，等風雨稍稍穩定，最後在趙德胤一聲令下「拍吧！」才正式開工。雖然增加拍攝困難，但惡劣的天氣也能加強這場戲帶給觀眾的感官刺激，眾人也只好苦中作樂，當做可遇不可求的時機。

拍攝時吳可熙展現敬業精神，前前後後包括試拍、試妝，連日來泡水長達72小時，還要忍受在海面飄太久的暈浪噁心感。船隻爆炸瞬間，她嚇得尖叫往海裡跳，載浮載沉還能感受到背後熱氣。沉到水裡的戲，她更是每顆鏡頭都憋到極限才打暗號呼救，好幾幕挑戰生死一瞬間，她回想當時情況：「浮出水面一時之間都搞不清楚自己在哪，轉頭才發現火怎麼這麼大。」

▲▼吳可熙漂浮水中的畫面差幾秒就會溺水。（圖／岸上影像提供）

幾幕吳可熙漂浮在水中頭破血流的畫面，則在室內潛水池拍攝，雖然沒有天氣因素影響，水溫依舊冰冷，這一幕必須捕捉她整個人靜止不動飄在水底的模樣，她身上綁著鉛塊固定位置，無法靠自己的力量浮上水面，感覺快不行才趕緊向教練打暗號，只要有幾秒的時間差，她就可能嗆到溺水，每顆鏡頭都是搏命演出。

吳可熙拍戲不輕鬆，片中好閨蜜宋芸樺也特地到室內潛水池探班，知道吳可熙承受辛苦，她滿臉心疼、焦慮的站在池邊，隨時遞上熱薑茶與裝有熱水的保暖袋給對方，成為吳可熙的心靈支柱，戲裡戲外都是最佳閨蜜。《灼人秘密》7月19日上映。

▲宋芸樺貼心探班，是吳可熙的心靈支柱。（圖／岸上影像提供）

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