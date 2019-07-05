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野生小S全家駁二過暑假！　許老三合照「偷比中指」網笑翻：太有戲

記者潘慧中／綜合報導

適逢暑假到來，家長們紛紛安排行程帶小朋友四處散心，小S（徐熙娣）也不例外，繼日前帶3個女兒到溪頭妖怪村，一行人最近南下高雄，在駁二棧貳庫拍下一系列美照，卻被眼尖網友揪出許老三偷偷比了一個小手勢，逗得網友哈哈大笑：「不受控的老三！」

▲▼野生小S全家駁二過暑假！（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲小S帶全家去駁二過暑假。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

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照片中，可以看到小S身穿深V休閒衫，搭配短褲露出修長美腿，大女兒Elly（許俏妞）以黑白色系完成穿搭，簡約又有型，二女兒單穿純白一字領上衣，秀出雪白美肩，搭配黃裙顯得格外有朝氣。

▲▼野生小S全家駁二過暑假！（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲許老三偷比中指。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

特別引起討論的莫過於許老三，只見她頂著一頭長捲髮，穿著淺粉色T恤和白色短褲，一邊喝飲料一邊和爸爸、姊姊們拍照時，故作沒事地在手肘下方比了中指，出乎意料的舉動再度笑翻一票網友。

▲▼野生小S全家駁二過暑假！（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲▼野生小S全家駁二過暑假！（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲▼野生小S全家駁二過暑假！（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲小S一家人在高雄玩得很開心。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

結束高雄的旅程後，小S透露5日會去台中玩一波，「每天都吃得一發不可收拾，夭壽飽喔！回去要振作了！」還有幸運網友透露有在高雄巧遇本尊，被稱讚私底下超親切，而且皮膚也保養得很好，羨煞不少粉絲。

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