《紅白2026》第三波卡司揭曉！辛龍復出回歸舞台　Energy阿弟獨撐場

記者孟育民／台北報導

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於115年1月31日在台北小巨蛋盛大登場，再加碼公開重量級演出陣容，堪稱近年最強卡司之一。集結比莉、龍千玉、黃妃，以及選秀節目出道的新生代實力派男團 FEniX、 U:NUS、F.F.O，同時邀來八三夭、J.Sheon、蕭景鴻（阿弟）、辛龍、蔣三省、李炳輝等實力派音樂人同台演出。此外，多位金曲獎得主也將齊聚舞台，包括蕭煌奇、盧廣仲、呂士軒，許富凱，橫跨世代與曲風，打造最具代表性的音樂盛會。

▲▼辛龍。（圖／台視提供）

▲辛龍。（圖／台視提供）

「樂壇傳奇」比莉睽違三年再登《紅白》陪伴觀眾迎新年，比莉自信滿滿地表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」，過去多以特別來賓身分現身《紅白》的她，今年首度以「參賽者」身分加入分隊競賽，比莉笑說以前服裝造型顏色隨心所欲變化，這次則將化身為清純的「白色夢幻少女」，不僅造型令人期待，還將在《紅白》舞台首度獨家現場演唱新歌，為觀眾帶來驚喜，談到《紅白》與以往跨年或大型演出的最大不同，比莉直言：「只怕沒人敢衝、要拚就來拚！」展現不服輸的舞台氣勢。

▲▼辛龍。（圖／台視提供）

▲比莉。（圖／台視提供）

「實力歌手」辛龍今年將在《紅白》陪伴觀眾共度新的一年，談到這次演出，他坦言心情格外不同：「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾，我用我的音樂，我用我的歌聲，來陪伴大家。」重回大型舞台不只是演出，更像是一份對觀眾的回應與陪伴。

辛龍也替自己訂下明確目標，他表示，從今年開始將穩定推出音樂作品，把每一場舞台表演都做到最好，「每一次的出現，都要把我的執著，變成值得。」一步一腳印地回到熟悉的舞台，是他對音樂、也是對自己的承諾。

▲▼辛龍日前宣告復出，重新登上舞台演出。（圖／記者李毓康攝）

▲辛龍登《紅白》陪大家過新年。（圖／資料照／記者李毓康攝）

「全方位藝人」蕭景鴻（阿弟）今年首度以個人身分受邀參與《紅白》，談及當下的心情，他表示：「非常感動和感謝《紅白》對我的肯定。」首度一個人站上《紅白》舞台，他坦誠也會有些許壓力，但興奮大過於壓力。

▲▼辛龍。（圖／台視提供）

▲蕭景鴻。（圖／台視提供）

蕭景鴻（阿弟）除了替台視熱播中的八點檔《寶島西米樂》演唱主題曲與片尾曲，也分享今年的音樂與演藝計畫，他表示，將持續投入音樂創作，期盼能盡快推出個人單曲，同時戲劇作品也會陸續與觀眾見面，帶來更多不同面向的演出。
 

