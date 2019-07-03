開拍3個月爆「請假42天撈金」網戰翻！　楊冪經紀公司認了：有外出工作

記者潘慧中／綜合報導

楊冪以童星出身，15歲開始擔任平面模特兒，而後深耕戲劇圈也大獲肯定，怎料人紅是非多，近日被爆進劇組拍攝3個月期間，有長達42天都請假，甚至出現「在外撈金」的難聽字眼，對於指控，經紀公司也火速出面說話了。

▲▼楊冪被網友爆料開拍至今已經請假42天了。（圖／翻攝自微博／新浪電視）



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有網友2日在微博指控，楊冪主演的電視劇《暴風眼》日前在大連開拍，至今已經過了3個月，但從粉絲公開的行程來看，該網友質疑她只在劇組待了50天，剩下的42天都請假外出。

▲▼楊冪3個月前開拍《暴風眼》。（圖／翻攝自微博／新浪電視、青春娛樂網）



對此，楊冪的經紀公司向《新浪電視》表示，她在劇組拍攝期間，時間安排全都以劇組需求和拍戲為第一優先，「在劇組不拍攝其戲份時，經劇組同意，有正常的請假外出工作。」

▲楊冪經紀公司承認有請假外出，但沒有長達42天。（圖／翻攝自微博／青春娛樂網）



儘管承認有請假一事，但楊冪的經紀公司澄清並沒有請假42天，「刻意模糊和誇大了時間，完全是假的。」另外，關於外出工作一事，楊冪公司提出2點說明：「一是應其所參加的影視劇項目邀請配合宣傳，二是為完成開機前早已簽訂的工作合約內容。」但撈金一詞實在言過其實了。