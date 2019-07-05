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「雷神索爾」治好飛飛壞習慣！　黑人「狠心育兒術」網推爆：超有用

記者潘慧中／綜合報導

陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）育有雙胞胎飛飛翔翔，常分享生活點滴的他最近在節目分享教育小孩的其中一個方法，他坦言曾藉由《雷神索爾》（Thor）主角的特質治好兒子無意的壞習慣，這招意外很有用！

▲▼黑人使出「雷神索爾」來教育飛飛。（圖／翻攝自翻攝自Instagram／blackielovelife、SuperHeroHype）

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高凌風的前妻金友莊在《叫我神隊友》透露，有時候光阻止小孩不要做危險的事並沒有用，孩子很容易左耳進右耳出而不了解其危險性，「要讓他自己去看，他就會怕！」對此，陳建州聽了也很有感觸。

▲▼「雷神索爾」治好飛飛壞習慣！（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲金友莊認為要適時地讓小朋友知道事情的危險性。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

想到飛飛怕打雷的陳建州，靈機一動給兒子看《雷神索爾》的預告片，「好萊塢預告聲光都碰碰碰」，原本以為他在騙人的小孩瞬間嚇到閉嘴，「他（雷神索爾）最討厭浪費食物、浪費水（亂）玩水的小孩，所以你每一次如果聽到打雷的話，你自己想一想是不是今天又浪費水、浪費食物。」

▲▼「雷神索爾」治好飛飛壞習慣！（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲▼黑人的育兒法笑翻現場所有人。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲▼「雷神索爾」治好飛飛壞習慣！（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

女來賓「阿梅」聽了也分享個人經驗，女兒有次聽到雷聲一樣怕到不行，她馬上回問：「妳剛剛飯有沒有吃完？」女兒就說有，她也一秒接話：「幸好妳有吃完。」巧妙運用大自然的力量來教小孩，「因為她不知道什麼時候會打雷，所以她就會特別相信這個東西。」

▲約從34：58分開始。（影／取自YouTube／叫我神隊友）

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陳建州, 范瑋琪, 黑人, 范范, 飛飛, 翔翔, 飛飛翔翔, 小亨堡

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