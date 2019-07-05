ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

魏蔓胖對地方！　凌晨PO真相照「深U掉出水滴半球」網看呆：好兇

記者潘慧中／綜合報導

魏蔓以模特兒身分出道，橫跨戲劇圈後演技頗受好評，在《真愛趁現在》、《飛魚高校生》和《愛情白皮書》等劇都有亮眼表現，私底下仍不忘和粉絲互動，她5日凌晨哀怨地說：「我真的胖太多了…」，下一張曬出真相照讓網友全噴鼻血了！

▲▼魏蔓的好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

請繼續往下閱讀...

魏蔓翻出2015年的舊照感嘆自己實在胖了不少，4年前的她化身洗車妹，單穿低胸白背心，相當映襯她的健康小麥色肌膚，下半身搭配牛仔短褲秀出蜜大腿，S腰身的好身材讓人大飽眼福。

▲▼魏蔓胖對地方「PO真相照」網看呆。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

▲魏蔓翻出4年前的照片。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

不久後，魏蔓大方公開真相照說：「是不是？」網友一看全羞紅臉，只見她換上低胸印花衣，胸前深U剪裁露出渾圓水滴胸型和超兇事業線，不少女粉絲都羨慕直呼：「胖對地方了」、「這種胖法我也想要！」

▲▼魏蔓胖對地方「PO真相照」網看呆。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

▲魏蔓曬「胖太多」的真相照。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

事實上，魏蔓國中一度胖到65公斤，後來靠驚人意志力在2個月內狂甩13公斤，至今從未復胖，關鍵就在於貫徹「早餐吃飽、中餐6分飽、晚餐不吃」的原則，除了大量進食胡蘿蔔、秋葵、山藥等蔬菜，為了不讓下半身出現水腫，刻意戒掉牛肉，改以魚肉替代，甚至戒喝最愛的紅茶拿鐵。

▲網友不敢相信魏蔓曾胖到65公斤。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）

當時瘦身成功後，上圍一度跟著縮水到C罩杯，魏蔓笑說：「那時候根本沒有考慮到胸部，只想快點瘦下來！」至於養胸祕訣，她透露平常有空一定會用指關節按摩胸部，來來回回20圈，甚至會下廚煮新鮮的無糖豆漿。

中醫一把脈驚「妳墮過胎？」　媽轉頭怒瞪...五熊當場慌了

推薦閱讀

開拍3個月爆「請假42天撈金」網戰翻！　楊冪經紀公司認了：有外出工作

開拍3個月爆「請假42天撈金」網戰翻！　楊冪經紀公司認了：有外出工作

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

包廂「鏡子反射」圈內大咖私約照！　他巧遇「許維恩周揚青」PO合照嗨翻

包廂「鏡子反射」圈內大咖私約照！　他巧遇「許維恩周揚青」PO合照嗨翻

小S「最怕的來了」說中家長心聲！　帶3女「驚現妖怪村」直接變見面會

小S「最怕的來了」說中家長心聲！　帶3女「驚現妖怪村」直接變見面會

S.H.E再合體清唱《十七》！　Selina一開口…Hebe「超暖動作」網全看哭

S.H.E再合體清唱《十七》！　Selina一開口…Hebe「超暖動作」網全看哭

《愛玩客》惟毅「接送Albee」爆曖昧情！　被揭「告白乙霏」私訊：擦槍走火

《愛玩客》惟毅「接送Albee」爆曖昧情！　被揭「告白乙霏」私訊：擦槍走火

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

阿滴最掛心滴妹「我走後要照顧好自己」　想到意外離世…他泛淚留遺言！

阿滴最掛心滴妹「我走後要照顧好自己」　想到意外離世…他泛淚留遺言！

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

《炮仔聲》新娘趴地過「天堂路」　婆婆火燒石頭還淋油…一踩哀哀叫慘爆

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

陳柏霖突宣告「做了大事」　紀念35年來歷史性一刻：再見了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

魏蔓

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 日韓貿易戰「SANA素顏出國衰被罵醜」　《屍速》金義聖氣炸：別動她！
  2. 魏蔓胖對地方！　凌晨PO真相照「深U掉出水滴半球」網看呆：好兇
  3. 獨家專訪／1天噴光100萬升自來水！S2O泰國創辦人Pulin：創造體驗很重要，台灣準備好了
  4. 傑尼斯的新未來　King ＆ Prince想要的初體驗是？
  5. 郭富城歪成「網紅錐子臉」！　大眼＋尖下巴畫面曝光…網全嚇傻：這誰
  6. 《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透
  7. 陳妍希爆「兒子被帶走」冷戰陳曉！隔2個月首互動　2張照片秒洩婚姻真相
  8. 專訪／何依霈餐廳徵人難！自嘲拍戲「不睡覺而已」　當老闆：不睡覺又找嘸員工
  9. 《炮仔聲》韻如被上銬帶走！　「家雯失蹤真相曝光」網狂歡：太爽了
  10. 瘋電影／米開朗基羅：無盡之詩　痛苦是藝術永恆的過程

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366