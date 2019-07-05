魏蔓胖對地方！　凌晨PO真相照「深U掉出水滴半球」網看呆：好兇

記者潘慧中／綜合報導

魏蔓以模特兒身分出道，橫跨戲劇圈後演技頗受好評，在《真愛趁現在》、《飛魚高校生》和《愛情白皮書》等劇都有亮眼表現，私底下仍不忘和粉絲互動，她5日凌晨哀怨地說：「我真的胖太多了…」，下一張曬出真相照讓網友全噴鼻血了！

▲▼魏蔓的好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



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魏蔓翻出2015年的舊照感嘆自己實在胖了不少，4年前的她化身洗車妹，單穿低胸白背心，相當映襯她的健康小麥色肌膚，下半身搭配牛仔短褲秀出蜜大腿，S腰身的好身材讓人大飽眼福。

▲魏蔓翻出4年前的照片。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



不久後，魏蔓大方公開真相照說：「是不是？」網友一看全羞紅臉，只見她換上低胸印花衣，胸前深U剪裁露出渾圓水滴胸型和超兇事業線，不少女粉絲都羨慕直呼：「胖對地方了」、「這種胖法我也想要！」

▲魏蔓曬「胖太多」的真相照。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



事實上，魏蔓國中一度胖到65公斤，後來靠驚人意志力在2個月內狂甩13公斤，至今從未復胖，關鍵就在於貫徹「早餐吃飽、中餐6分飽、晚餐不吃」的原則，除了大量進食胡蘿蔔、秋葵、山藥等蔬菜，為了不讓下半身出現水腫，刻意戒掉牛肉，改以魚肉替代，甚至戒喝最愛的紅茶拿鐵。

▲網友不敢相信魏蔓曾胖到65公斤。（圖／翻攝自Instagram／weiman_the_real_one）



當時瘦身成功後，上圍一度跟著縮水到C罩杯，魏蔓笑說：「那時候根本沒有考慮到胸部，只想快點瘦下來！」至於養胸祕訣，她透露平常有空一定會用指關節按摩胸部，來來回回20圈，甚至會下廚煮新鮮的無糖豆漿。