《驕陽似我》差點棄劇！「4不正經看點」宋威龍太會戀愛神救援 全劇心得雷

《驕陽似我》改編自暢銷言情作家顧漫的同名小說，相信常看甜寵陸劇的人應該都看過她影視化的作品，從《微微一笑很傾城》、《你是我的榮耀》到《杉杉來了》，顧漫太懂怎麼在生活裡，把愛寫成不動聲色卻讓人心動的樣子。這次，她親自操刀編劇，描寫富家千金聶曦光始終掛念大學暗戀的孤傲學霸莊序，但在職場遇見深情守護的林嶼森後，她不知不覺釋懷了年少的錯過，最終從成長中收穫嚮往愛情的過程。

《驕陽似我》由趙今麥、宋威龍主演。



坦白說，《驕陽似我》給我的觀看體驗是倒吃甘蔗的感覺，還勾起一些不好的（？）回憶。我去年看了兩部趙今麥的戲，第一部是《櫻桃琥珀》，另一部就是《驕陽似我》。如果有看前者的人就知道，那部戲的男主角經常消失，不是著重在女主角大學的住校生活，就是讓男主角直接離開女主角生活圈去香港。所以，當我發現《驕陽似我》的男主角剛開始出現大約5分鐘就暫時下線，我整個PTSD發作！今麥的男主角們為什麼都要這樣對我！！好在，當劇情正式踏入職場，那種從遺憾中緩緩開出花來的節奏，才逐漸讓我放下了棄劇的念頭。

以下是這部劇不太正經的看點整理：

一、 莊序的自卑式暴力無語到令人發笑

坦白說，莊序第一次登場時顏值確實驚艷，足以和男主角分庭抗禮，這才讓女主角的暗戀顯得有說服力（？但這角色可惜就可惜在，他把自卑活成了一種攻擊武器。久久才開一次金口，一開口就是嗆女生對工作挑三揀四；想表達愛意，卻只會獨自耍emo熱唱KTV或是幻想煮飯給聶曦光吃。

孤僻學霸愛耍emo男莊序。



對於現在的我來說，莊序並不值得同情，他因為家世不如聶曦光而感到自卑，也因此默默努力賺錢想改變階級，但不代表有權利對喜歡的人言語暴力。他總是期待對方是自己心裡的蛔蟲，殊不知，那種「你不懂我我就生氣」的彆扭，在成年人的世界裡真的很消耗人，導致到最後每當有他的鏡頭，畫風就會忽然變得讓人很鬱悶，無語到讓人忍不住笑出來的地步。

二、 配角戲份很飽滿

這部劇的群戲寫得不錯，配角不再是扁平的工具人。喜歡莊序的葉蓉嘴巴很秋，還習慣用自以為理性的腦袋去衡量每段關係，那種不容質疑的傲慢，完全顛覆了以往只有白富美會搞小動作的套路。而方師兄與殷潔更是推動男女主角關係進度的好隊友，前者幫忙化解林嶼森首度告白後被聶曦光婉拒的尷尬，後者也很會察言觀色，懂得騰出空間讓曖昧中的林嶼森和聶曦光有很多獨處機會。特別要提的還有聶曦光的表弟，那種鬥嘴吐槽的互動既真實又幽默，甚至在保護表姊的關鍵時刻，展現出的擔當比莊序更氣魄。

嘴秋女葉蓉。



殷潔和方師兄都是神隊友！



表弟比莊序還可靠！



三、 林嶼森根本是戀愛高手

林嶼森只要一登場，劇情的畫風就變了。有別於莊序出場時的氛圍，林嶼森總是自帶BGM、打光、外加臉不紅氣不喘地講各種害羞的調情台詞，身為觀眾的我，此時就會獲得非常強烈的開心，因為那瞬間會發現，戀愛果然還是看偶像劇談就好了（威！想特別稱讚的是，宋威龍真的好擅長演愛情戲，連曖昧期的小動作都掌握得非常精準。最令我印象深刻的，莫過於劇中林嶼森準備離開長白山前，在眾人面前對聶曦光那種「與眾不同」說再見的方式和上車前的回望，我真的想跑去窗戶大叫！！

宋威龍真的好讚……。



四、 生活感的愛情：不是為了撒糖而撒糖的自然流露



這部劇最珍貴的，是它展現了「慢下來」的美好。男女主角交往後，劇情並沒有陷入為了發糖而發糖的俗套，而是拍出了他們如何一起生活。他們認真工作、下班約飯、陪伴家人，感覺到了（？）就一直親，一直抱，又抱又親。那些自然而然的親吻與擁抱，甚至連在老家燒個柴火都能打得火熱。這種充滿生活感的甜蜜，反而比虛擬的粉紅泡泡更動人，就像劇中說的：「我是一個急性子的人，第一次覺得，這樣慢吞吞地，漸漸熟悉和了解一個人，真好。」

燒柴火也能恩恩愛愛的示意圖。



＊＊＊

當劇情從莊序那種令人窒息的彆扭，轉向林嶼森這種大方坦率的陪伴時，觀眾感受到的不僅是甜，更有一種豁然開朗的痛快。聶曦光也終於意識到，她不需要為了另一個人的自卑與沈默去負責，更不需要為了對方的彆扭而懷疑自我價值。當她選擇與過去的自己和解，那些年少的遺憾也隨之變得輕盈。而這份釋然，正是我看完整部劇最大的感觸：不要用別人的過錯來懲罰自己。

「我曾經那麼勇敢的追求一個人，為什麼現在不能同樣勇敢的被一個人追求？」

看著聶曦光從暗戀的卑微中走出來，我突然意識到，這世界上每種生物都有其生存本能，變色龍懂得偽裝、章魚學會噴墨，牠們在察覺危險的瞬間，優先考慮的永遠是如何保全自己。但唯獨人類這種生物最弔詭，我們在遭遇外界的惡意或挫折時，卻往往選擇用最刻薄的言語和愧疚感，對著已經傷痕累累的自己發動攻擊。

為了別人的莫名其妙而感到委屈和憤怒，其實是一種無意義的情緒內耗，為何要拿自己的好心情，去替對方的無理取鬧買單？這世界充滿了性格迥異、甚至是頻率不合的人，你可以選擇看清那些惡意與荒謬，但別讓它們留在心裡。別人的過錯是他們的債務，你不需要替他們償還。丟掉那些不屬於自己的情緒垃圾，騰出空間來，去擁抱那些真正值得你付出溫柔的事物吧。

願我們始終是那抹曦光，每天只為自己和愛的人亮起；至於那些讓你心煩的陰影，就讓它們消失在光照不到的角落。

很喜歡他們的各種吃飯戲。



