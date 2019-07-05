《爸爸5》小山竹抽高變超美！　新髮型曝光「旁分燙捲」網驚：差點認不出

記者潘慧中／綜合報導

小山竹（紀美伊）2017年參加《爸爸去哪兒5》錄製，火紅程度完全不輸Jasper、嗯哼等其他小朋友，當年頂著齊瀏海的她，事隔2年，似乎悄悄換了新髮型，格外有種小大人的感覺，一雙長腿讓不少網友驚呼：「長高好多！」

▲▼小山竹2年前曾和鄧倫一起錄《爸爸去哪兒5》。（圖／翻攝自微博／小山竹_美伊、爸爸去哪兒）



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照片中，可以看到小山竹紮起雙馬尾、旁分了瀏海，臉蛋也不像以前圓潤，反而跑出了尖下巴，身穿白T恤和粉紅小短褲，筆直長腿相當吸睛，手長腳長的好比例引來不少網友讚嘆。

▲▼小山竹抽高了不少。（圖／翻攝自微博／小山竹_美伊）



不只這樣，小山竹在另一組照片中還稍微燙了頭髮、加上斜瀏海，渾身散發小小女人味，差點讓網友認不出來，即將滿7歲的她身穿黑衣搭配牛仔破褲，看起來非常有型，和2年前在節目中的軟萌相比，已然蛻變成小小正妹。

▲▼小山竹旁分燙捲的新髮型很有女人味。（圖／翻攝自微博／小山竹_美伊）



事實上，小山竹本名叫做紀美伊，因為從小喜歡吃山竹，所以爸媽暱稱為「小山竹」，她有著一張像蘋果一樣的臉蛋，笑起來甜甜的相當可愛，在《爸爸5》中個性穩重成熟，就算鄧倫不是自己的親爸爸也毫不哭鬧，受到廣大觀眾的喜愛。