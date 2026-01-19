黃明志吸毒案罪名加重！「持搖頭丸改冰毒」再增1罪名…反擊發聲

記者陳芊秀／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）因去年捲入台灣女網紅謝侑芯命案而遭控擁毒案，19日於吉隆坡推事庭出庭。主控官在庭上提出追加控狀，指控黃明志持有俗稱「偉哥」的西地那非（Sildenafil），並將原先指控持有的搖頭丸改為持有冰毒。黃明志面對兩控狀皆不認罪，隨後在社群平台發文回應。

▲黃明志吸毒案出庭，持搖頭丸指控被修改成持冰毒，再增1控狀。（圖／翻攝自臉書）

據《中國報》報導，黃明志面對的其中一項指控是持有5.12克搖頭丸，如今被改控擁有1.57克冰毒。若罪名成立，最高可判處5年監禁或罰款不超過10萬令吉（約77.6萬台幣）。他被追加指控持有0.78克西地那非（Sildenafil），違反《1952年毒藥法令》。該藥物被大馬法律列為傳統禁藥，僅限在醫生監督下服食。罪成最高可面臨5年監禁或罰款不超過5萬令吉（約38.8萬台幣）。 黃明志在庭上對兩項控狀皆表示不認罪，推事將案件擇定於3月5日再次開庭審理。

針對今日開庭內容，黃明志在社群平台發文，「har？壯陽藥裡含有“冰毒”成分，這種邏輯就好像……，止瀉藥裡含有瀉藥，安眠藥裡含有咖啡因，解酒藥裡含有酒精，​美白液裡含有助曬劑」進行嘲諷，並直言：「這種新聞還有人相信？重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。」他表示今日僅是開庭起訴階段，尚未正式開始官司，並表示會繼續加油努力。

▲黃明志發文。（圖／翻攝自臉書）