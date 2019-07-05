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《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

記者潘慧中／綜合報導

張立東曾多次公開向Albee（范乙霏）釋愛，成為網友心目中的螢幕情侶，最近一起受邀錄製《綜藝玩很大》，在第一個關卡中，男來賓必須撿起女來賓散落沙灘各處的私人物品，他拼了命地撿了一條內褲，女方出場後才害羞承認：「是我的小褲褲。」

▲▼《玩很大》張立東撿到內褲！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）

▲▼黃隊撿到Albee的內褲和比基尼。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）

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▲▼《玩很大》張立東撿到內褲！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）

最新播出的《玩很大》飛往濟州島出外景，與以往不同的是，男來賓和女來賓並非一開始就碰面，而是女生先選出5樣最重要的私人物品，再散落在沙灘上讓男生找，撿到該名女來賓最多物品的隊伍就能組成一隊。

▲▼《玩很大》張立東撿到內褲！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）

▲吳宗憲狂虧張立東。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）

比賽一開始，張立東卯足全力撿東西，往內褲和比基尼的方向衝，網友定格看，內褲似乎是透視蕾絲的款式，連吳宗憲都忍不住笑虧：「你拼命撿內褲幹嘛？！遠遠地過來，張立東就看到那性感內褲，直接撲倒…張立東色字頭上一把刀，你就為了要撿那個小褲褲，浪費了差不多15秒！」讓他聽了都有點害羞又尷尬。

▲▼《玩很大》張立東撿到內褲！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）

▲▼一聽到Albee承認是自己的內褲，張立東興奮到不行。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）

▲▼《玩很大》張立東撿到內褲！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）

最後，黃隊庹宗康撿到Albee的潤髮乳和泳裝，黑隊小鬼則撿到牙刷和盥洗包，但其實總共有5樣東西，Albee害羞地說：「還有一樣是我的小褲褲」，張立東一聽興奮地翻出桌上的內褲說：「我撿的！」2人因此順利組成同一隊。

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

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Albee, 范乙霏, 張立東, 玩很大

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