梁小龍「離世4天後」才對外宣布！　經紀人揭最後7小時細節

記者張筱涵／綜合報導

資深武打影星梁小龍於2026年1月14日在深圳病逝，享年77歲，但消息直到4天後才對外曝光，引發外界質疑其社群帳號仍持續更新、死訊為何延後公布。對此，梁小龍經紀人於1月19日透過短影音平台首度公開說明，親揭臨終過程與家屬選擇暫時隱瞞死訊的真正原因，為外界解惑。

▲梁小龍病逝，享年77歲。（圖／翻攝自微博／梁小龍）



臨終前突發病況 家人全程陪伴7小時

經紀人透露，梁小龍是在1月14日於深圳家中突發疾病離世。病發當下，家中僅有一名親人陪伴，隨後約10分鐘內又有兩名家人趕到，1小時後所有至親皆已抵達現場。梁小龍在發病後仍撐了約7個小時，期間親人始終緊握著他的手陪在身旁，直到他安詳離世。

對於確切死因，經紀人僅以「病逝」對外說明，未正式公布醫學診斷。不過，從「突發」、「撐了7小時」等細節，加上友人田啟文形容梁小龍「走得很安詳」，外界普遍推測可能與心臟相關疾病有關，但家屬選擇尊重隱私，未進一步說明。

生前交代「想留點神祕感」 家屬決定暫不公布

至於為何延後4天才對外證實死訊，經紀人坦言，這其實是梁小龍生前的心願。據悉，梁小龍多次向親人與工作團隊表示，自己喜歡「浪漫一點、神祕一點」，甚至曾笑說，希望有一天離開時，外界會以為他只是「去了很遠的地方拍電影」。

基於這樣的想法，家屬在他離世後決定暫時不對外公布消息，並由團隊持續維持其社群平台更新，原本計畫至少隱瞞半個月，希望讓梁小龍以較低調、符合其個性的方式告別世界。

港媒提前曝光 隱瞞計畫被迫中止

然而，這項安排最終仍被打亂。1月18日，香港媒體率先曝光梁小龍死訊，甚至披露出殯日期為1月26日、地點在深圳龍崗。經紀人對此直言不滿，指出是內部出現「大嘴巴」，有人在多個群組中私下洩露消息，導致家屬原本的低調安排全面破功，甚至還有人反過來將消息來源指向經紀人團隊。

在死訊提前曝光後，經紀人與家屬才決定正式對外說明，並藉由影片還原真相，也盼外界理解家屬當時選擇沉默，並非刻意隱瞞，而是出於尊重梁小龍的遺願。

隨著經紀人說法曝光，外界也逐漸理解梁小龍離世後「延後發聲」背後的原因。對許多影迷而言，這位曾在華語影壇留下深刻身影的武打明星，最終選擇用自己偏好的方式，靜靜地向世界道別。