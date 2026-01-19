陸網瘋傳「吳磊床照4.5萬」！　工作室嚴正澄清：毫無事實依據

記者張筱涵／綜合報導

中國大陸男星吳磊近日無端捲入網路謠言風波。一名微博帳號名為「白珊珊a」的網友，近期連續發布多則指控性貼文，內容涉及金錢、私密照片與行蹤暗示等，引發外界關注與討論。對此，吳磊工作室已火速發出嚴正聲明，強調相關內容全屬捏造，並已正式採取法律行動。

▲吳磊。（圖／翻攝自微博／吳磊LEO）



網友連發爭議貼文 內容涉及金錢與私密暗示

名為「白珊珊a」的網友近日在微博上頻頻發文，語氣激烈且帶有威脅意味，包括「他的床照1萬塊錢（此指人民幣，約台幣4.6萬元）誰買」、「我說白了，你家哥哥違法的事情多了去了，你再怎麼罵我也改變不了什麼」、「到現在才賣出2萬塊錢（此指人民幣，約台幣9.2萬元），吳磊你欠我的拿什麼還」，甚至點名詢問「我需要知道你2025年11月20號晚上在幹什麼」。

相關貼文未提供任何實質證據，卻因內容聳動而迅速在網路上擴散，也讓部分粉絲與網友感到憂心。

▲吳磊工作室嚴正聲明。（圖／翻攝自微博／吳磊LEO）



吳磊工作室嚴正否認：毫無事實依據的謠言

針對爭議貼文，吳磊工作室第一時間透過官方管道發布聲明，嚴正駁斥所有指控，並強調相關言論皆屬惡意捏造。聲明中指出：「近日，有網絡用戶在微博平台惡意捏造並傳播關於我司藝人吳磊先生的不實言論，我司現嚴正聲明如下：該網絡用戶所發布關於吳磊先生的言論為毫無事實依據的謠言！」

工作室也表示，針對各平台出現的不實資訊，已委託律師完成證據保全，並將依法追究相關侵權責任。

已啟動法律程序 強調「絕不姑息」

聲明最後，吳磊工作室嚴正要求散布與轉傳不實內容的網友、媒體及平台，立即刪除所有虛假訊息並停止擴散，「對於一切詆毀與誹謗，我們都將追究到底，絕不姑息。」

目前相關爭議仍待司法單位進一步釐清，吳磊方面則已明確表態，將透過法律途徑捍衛藝人名譽，呼籲外界勿以訛傳訛。